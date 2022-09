Rachunki większe nawet o tysiąc procent. Piekarnie i cukiernie na skraju bankructwa

Piekarnie stoją na krawędzi, a dobijają je przede wszystkim ceny gazu. Od marca rachunki wzrosły niektórym z nich nawet o 947 proc. – pisze „Business Insider”.

„Przed nami spektakularne bankructwa albo chleb po 12 złotych” – mówi Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, Hanna Mojsiuk.

Jeden z piekarzy przekazał, że od maja cena gazu wzrosła o 760 proc., w porównaniu z marce to 947 proc. Inny dostał rachunki o 1000 proc. wyższe w stosunku do tych z 2021 r. i spłaca je obecnie w ratach.

Północna Izba Gospodarcza skierowała do rządu prośbę o zamrożenie cen prądu dla piekarni i cukierni rzemieślniczych. „Musi to nastąpić natychmiast” – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Izby.

W opublikowanym w środę na łamach „Rzeczpospolitej” artykule zwrócono uwagę, że w Polsce bezrobocie wciąż pozostaje na niskim poziomie. Według danych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w sierpniu br. stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła poziom 4,9 proc., co jest najlepszym wynikiem do trzech dekad. W porównaniu do wcześniejszego miesiąca, liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy spadła o 2,1 tys. osób.

„Rzeczpospolita” zaznacza, że wcale nie oznacza to, iż w tym roku nie mamy do czynienia ze zwolnieniami grupowymi. Gazeta podała, że od początku roku do końca lipca pracę w Polsce straciło 12,9 tys. osób. To o ponad 25 proc. więcej niż przed rokiem.

Co więcej, w tym samym okresie 140 firm zgłosiło plany przeprowadzeniem zwolnień grupowych. Wśród nich są m.in. upadający pośrednik finansowy Open Finance, Grupa Eurocash, Polimex Energetyka, British American Tabacco Polska Trading, duży producent płytek ceramicznych Cerrad, czy bank PKO BP. Wypowiedzenia mają zostać wręczone prawie 12,7 tys. osobom.

Główną przyczyną problemów firm ma być kryzys energetyczny i rosnące ceny surowców oraz paliw. Przykładowo, spółka Cerrad na skutek skokowego wzrostu stawek za gaz musiała wygasić część produkcji. Zaplanowane w tej firmie zwolnienia grupowe mają objąć około 350 pracowników. Ponadto firma została zmuszona do podniesienia cen części produktów nawet o 100 proc.

Kresy.pl / businessinsider.com.pl