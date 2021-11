Przywódcy 100 krajów obiecali zatrzymać wylesienie do 2030 roku. Przełom na szczycie klimatycznym

W czasie trwającego COP26 w Glasgow liderzy ponad 100 państw doszli do pierwszego porozumienia. W poniedziałek podjęto decyzję, że państwa, na terenach których znajduje się 85 proc. światowych lasów, zobowiążą się do powstrzymania i odwrócenia procesu wylesiania do 2030 roku – podaje agencja Reuters.

Sygnatariuszami porozumienia są Brazylia, Demokratyczna Republika Konga, Kanada, Rosja, Chiny, Indonezja i Kolumbia – państwa kluczowe dla powstrzymania wylesiania. Porozumienie przewiduje, że 14 miliardów funtów (ok. 76,1 mld zł) zostanie przekazanych na pomoc dla krajów rozwijających się w zatrzymaniu i odwróceniu procesu deforestacji. 8,75 mld będzie pochodzić od 12 krajów wysoko rozwiniętych, zaś 5,3 mld – od 30 firm z sektora prywatnego.

Rządy 28 państw zobowiążą się ponadto do usunięcia wylesiania z globalnego handlu żywnością oraz innymi produktami rolnymi, takimi jak olej palmowy, soja i kakao.

Zobacz także: Morawiecki zgodził się na unijny cel klimatyczny

30 wielkich globalnych firm zobowiąże się w ramach porozumienia do zaprzestania inwestycji w działania związane z wylesianiem.

Powstanie także fundusz o wartości 1,1 mld funtów na ochronę drugiego co do wielkości tropikalnego lasu deszczowego na świecie – w basenie rzeki Kongo.

„Dzięki dzisiejszym obietnicom mamy szansę zakończyć długą historię ludzkości jako zdobywców przyrody, a zamiast tego stać się jej opiekunem” – napisał na Twitterze Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii, która jest współgospodarzem konferencji COP26.

Forests are the lungs of our planet.

Today @COP26, over 100 leaders representing 85% of the world’s forests will take landmark action to end deforestation by 2030.

With this pledge, we have a chance to end humanity’s long history as nature’s conqueror, and become its custodian.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 2, 2021