Protesty rolników we Francji. Protestujący zasypują ziemią autostrady

We Francji wciąż trwają protesty rolników, którzy sprzeciwiają się polityce klimatycznej UE. W niektórych punktach protestujący zasypali autostrady ziemią. We wtorek rolnicy chcą zablokować dostęp do kluczowego rynku handlowego w Rungis.

W ostatnich tygodniach w całej Francji, będącej głównym producentem rolnym w Unii Europejskiej, doszło do protestów rolników sfrustrownych z powodu zmniejszających się dochodów, biurokracji i polityki ochrony środowiska, ich zdaniem podważającej ich zdolność do konkurowania z farmerami z innych państw. W poniedziałek zablokowali główne autostrady wokół Paryża (A13 na zachód od stolicy, A4 na wschodzie i A6), co jest eskalacją ich konfliktu z liberalnym obozem rządzącym Francją.

We wtorek w mediach społecznościowych pojawiły się materiały pokazujące, że w niektórych punktach protestujący zasypali autostrady ziemią.

👀 Farmers in France continue their protests by relaying roads in a unique way…pic.twitter.com/BS1DLN8tUf — Farmers Weekly (@FarmersWeekly) January 30, 2024

We wtorek rolnicy chcą zablokować dostęp do kluczowego rynku handlowego w Rungis.

W ciągu minionej doby francuscy rolnicy ustawili blokady drogowe w 25 punktach – relacjonuje portal France 24. Medium podkreśla, że na francuskie drogi wyjechały setki rolniczych ciągników. Na niektórych pojazdach umieszczono plakaty z napisami: “Bez rolników nie ma żywności” oraz “Koniec nas oznaczałby dla Was głód”.

🇫🇷 🚜 French #farmers have set up #roadblocks in 25 different locations across the country, hoping to take down hurdles they say make their work unsustainable. FRANCE 24’s @ShirliSitbon has more ⤵️ pic.twitter.com/tILo6VWaYW — FRANCE 24 English (@France24_en) January 30, 2024

Protestujący starają się też blokować supermarkety.

W poniedziałek wieczorem przed platformą logistyczną Lidla w Beaucaire (Gard) podpalono ogień w celu jej zablokowania. Akcję przeprowadziło około dziesięciu mężczyzn, którzy przybyli traktorami z Nîmes.

#AgriculteurEnColere #Beaucaire feu devant la plateforme logistique de Lidl. Action de dizaines d’hommes cagoulés venus de #Nîmes avec des tracteurs. pic.twitter.com/TlDVZ6JCTQ — Midi Libre (@Midilibre) January 29, 2024

Protestujący planują utrzymanie blokad przez co najmniej cztery dni.

#revenupaysan #AgriculteursEnColere : depuis ce matin les paysannes et paysans de la @confPaysanne du #Vaucluse bloquent la plateforme de distribution Aldi à Cavaillon 👇 pic.twitter.com/ccmhvX2ODE — Conf’ Paysanne (@ConfPaysanne) January 29, 2024

Francja to nie jedyny kraj UE, w którym w ostatnim czasie protestują rolnicy. Podobne protesty odbywały się także w Belgii, Niemczech, Polsce i Rumunii.

france24.com / farmer.pl / euronews.com / Kresy.pl