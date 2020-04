Prezydent podpisał ustawy wchodzące w skład tzw. tarczy antykryzysowej

Po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę, trzy ustawy z tzw. tarczy antykryzysowej: specustawa ws. wsparcia firm w związku z epidemią koronawirusa, ustawa rozszerzająca kompetencje PFR oraz nowelizacja ustaw z obszaru ochrony zdrowia, zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

We wtorek wieczorem prezydent podpisał nowelizacje ustaw z obszaru ochrony zdrowia, wchodzące w skład przyjętego wcześniej przez Sejm pakietu, tzw. tarczy antykryzysowej. Poinformował o tym rzecznik Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski.

„Zgodnie z obietnicą Prezydent RP Andrzej Duda niezwłocznie po zakończeniu prac parlamentarnych podpisał ustawy tworzące Tarczę Antykryzysową. Wsparcie polskiej gospodarki, przedsiębiorstw, rolnictwa, pracowników jest najważniejsze w tym trudnym czasie!” – napisał na Twitterze Spychalski.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Nowelizacja ta wprowadza zmiany w kilkunastu ustawach działających w obszarze ochrony zdrowia. Przewiduje m.in. ograniczenie obowiązków sprawozdawczych wobec Narodowego Fundusz Zdrowia; ułatwienie powrotu do czynnego wykonywania zawodu przez pielęgniarki lub położne mające co najmniej pięcioletnią przerwę w jego wykonywaniu oraz możliwość dyżurowania w placówkach medycznych przez inne zawody pracujące w ochronie zdrowia.

Ponadto, ustawa stwarza możliwość wystawiania przez farmaceutów refundowanych recept farmaceutycznych dla siebie i swojej rodziny oraz wprowadza mechanizmy egzekwowania maksymalnych cen na leki i inne produkty medyczne. Nowelizacja umożliwia udzielania pacjentom wideokonsultacji przez personel medyczny przebywający na kwarantannie. Wskazuje też, kogo można skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii, a kogo nie. Wyłączeni będą z tego m.in. wychowujący dziecko do 14 lat, a w przypadku, gdy robią to samotnie, do lat 18, oraz osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Skierowanie będzie mógł otrzymać tylko jeden rodzic, jeśli oboje są medykami. Nowela wprowadza również kary za niestosowanie się do zakazów, nakazów i ograniczeń, w tym grzywny w wysokości od 5 tys. do 30 tys., zależnie od rodzaju czynu.

We wtorek późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw ukazały się trzy ustawy wchodzące w skład tzw. tarczy antykryzysowej: specustawa ws. wsparcia firm w związku z epidemią koronawirusa, ustawa rozszerzająca kompetencje PFR oraz nowelizacja ustaw z obszaru ochrony zdrowia, która ma ułatwić walkę z Covid-19. Wszystkie zostały wcześniej podpisane przez prezydenta.

W minioną sobotę nad ranem Sejm po nocnych obradach i głosowaniach przyjął pakiet pomocowy dla gospodarki w związku z pandemią koronawirusa, czyli tzw. tarczę antykryzysową. W ramach tego, imigrantom zarobkowym znacząco przedłużono zgody na pobyt i zezwolenia na pracę, a ściślej wizy pobytowe i zezwolenia na pobyt czasowy. Co więcej, wydłużono termin składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. „Z mocy prawa” wydłużono okresy ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych, do 30 dni od dnia odwołania tego stanu. Jednocześnie, wprowadzono też możliwość 12-godzinnego dobowego wymiaru pracy.

Jak pisaliśmy, badania przeprowadzone wśród ukraińskich migrantów zarobkowych w Polsce pokazują, że prawie trzy czwarte z nich (74 proc.) wie o udogodnieniach wprowadzonych przez rząd RP dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w związku z epidemią, takich jak przedłużenie prawa pobytu czy darmowa opieka medyczna.

