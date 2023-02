Prezydenci Bułgarii i Węgier: dostarczanie Ukrainie broni nie pomoże w zakończeniu wojny

Prezydenci Bułgarii i Węgier, Rumen Radew i Katalin Novak są zgodni, że konflikt na Ukrainie nie zostanie rozwiązany poprzez dostarczanie więcej broni Ukraińcom.

Prezydent Węgier, Katalin Novak, złożyła w piątek oficjalną wizytę w Bułgarii. Spotkała się z bułgarskim prezydentem, Rumenem Radewem.

Podczas wspólnej konferencji prasowej Novak powiedziała, że wciąż nie widać, by tocząca się od blisko roku pełnoskalowa wojna rosyjsko-ukraińska miała znaleźć się na ścieżce do porozumienia pokojowego. Jej zdaniem, należy z jednej strony zapobiec eskalacji konfliktu, a z drugiej jak najszybciej doprowadzić do porozumienia pokojowego. Powiedziała, że kwestia tego, jak by zakończyć wojnę jak najszybciej, była najważniejszym tematem jej rozmowy z Radewem. Rozmawiali też m.in. o mniejszościach węgierskiej i bułgarskiej na Ukrainie, a także o nielegalnej migracji i kryzysie demograficznym. Prezydent Węgier zaznaczyła, że oba państwa zrobią wszystko co możliwe, by zagwarantować prawa mniejszościom narodowym i etnicznym na Ukrainie.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Novak oświadczyła, że kluczowe znaczenie ma kwestia tego, by Węgrzy żyjący na Zakarpaciu mogli swobodnie używać swojego ojczystego języka na co dzień. Powiedziała, że Węgry podkreślają potrzebę zagwarantowania praw etnicznym Węgrom na Ukrainie, jednak niedawne zmiany w ustawodawstwie pozbawiają ich tych praw.

Przypomniała też, że wysłała w tej sprawie list do ukraińskiego prezydenta, Wołodymyra Zełenskiego, ale nie otrzymała odpowiedzi. Zaznaczyła, że Ukraina musi gwarantować prawa mniejszości, jeśli zamierza kiedyś stać się członkiem UE. Dodała, że sprawę zakarpackich Węgrów popierają też prezydenci Austrii i Włoch.

Radew powiedział, że Bułgaria i Węgry podzielają przekonanie, że konflikt na Ukrainie nie zostanie rozwiązany poprzez dostarczanie więcej broni, lecz w drodze dialogu i starań dyplomatycznych.

„Eskalacja konfliktu zagraża bezpieczeństwu całej Europy, gdyż zamienia się to w wojnę na wyniszczenie nie tylko walczących krajów, ale także europejskich gospodarek i systemów społecznych” – powiedział Radew.

„Jesteśmy przekonani, że rozwiązania tego konfliktu nie da się osiągnąć poprzez zwiększenie dostaw broni, a jedynie poprzez wykazanie woli dialogu i dyplomacji. Napięcia muszą zostać poddane deeskalacji, a działania wojenne muszą się zakończyć” – podkreślił.

Jak podano, prezydenci Węgier i Bułgarii omówili też dwustronną współpracę energetyczną. Uzgodnili współpracę w zakresie dostaw energii oraz wskazali na znaczenie rozwoju energetyki jądrowej.

bnr.bg / budapesttimes.hu / Tass / Kresy.pl