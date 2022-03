Premier Irlandii: Będziemy musieli zastanowić się nad naszą polityką neutralności

W Irlandii odbędzie się debata na temat jej wieloletniej tradycji neutralności wojskowej – oświadczył w niedzielę premier tego kraju Micheal Martin.

Irlandia zachowuje neutralność od lat 30. XX wieku. Micheal Martin powiedział, że aktualnie najważniejsze jest skupienie się w ramach Unii Europejskiej na pomocy dla Ukrainy. Zapowiedział jednak, że w Irlandii w przyszłości będzie musiała odbyć się debata na temat tego, czy utrzymywać neutralność – podaje Belfast Telegraph. „Będziemy musieli zastanowić się nad tym stanowiskiem” – powiedział.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Martin podkreślił, że porządek został „wywrócony do góry nogami” przez prezydenta Rosji Władimira Putina. Wskazał także na hybrydowe działania wojenne w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. „Musimy zastanowić się nad zagrożeniem dla cyberbezpieczeństwa. Nie chodzi tu tylko o wojnę konwencjonalną, ale o hybrydowe działania wojenne w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Ma to wpływ na Unię Europejską i ma to wpływ na Irlandię”. Przypomniał, że w ubiegłym roku doszło do poważnego ataku cybernetycznego na służbę zdrowia w Irlandii.

„Nie jesteśmy potęgą militarną. To, co Irlandia robi najlepiej, to pomoc humanitarna i utrzymywanie pokoju” – powiedział.

Podkreślił, że ewentualne odejście od polityki neutralności nie odbędzie się z dnia na dzień.

Zobacz także: USA: Jeśli Rosja spróbuje uderzyć w terytorium NATO, uruchomiony zostanie art. 5

W czwartek 24 lutego armia Rosji rozpoczęła, na polecenie Władimira Putina, operację zbrojną przeciwko Ukrainie na pełną skalę. Inwazja Rosja na Ukrainę zmusiła niemal 2,7 mln ludzi do opuszczenia Ukrainy. Granicę ukraińsko-polską przekroczyło 61,3% wszystkich uchodźców.

Zobacz także: Większość Szwedów popiera wstąpienie do NATO

belfasttelegraph.co.uk / Kresy.pl