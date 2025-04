„Potrzebujemy automatyzacji, a nie masowej migracji” – pisze brytyjski miesięcznik

Choć premier Donald Tusk zapowiadał w styczniu ograniczenie 800 plus wyłącznie dla pracujących Ukraińców, projekt wciąż nie trafił pod obrady rządu. Minister Maciej Berek tłumaczy opóźnienie złożonością prac i wskazuje, że część obywateli Ukrainy powinna zachować prawo do świadczenia mimo braku zatrudnienia.

W styczniu premier Donald Tusk zapowiedział pilne rozpatrzenie propozycji Trzaskowskiego ws. ograniczenia świadczenia 800 plus dla migrantów, w tym Ukraińców, do osób, które faktycznie mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce. W kwietniu projekt miał trafić do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.