Islamskie gangi kontrolują więzienia – alarmuje brytyjski poseł

Islamskie gangi przejmują kontrolę nad zakładami karnymi w Wielkiej Brytanii – podkreśla brytyjski parlamentarzysta Partii Konserwatywnej Robert Jenrick.

W czwartek Robert Jenrick, jeden z liderów brytyjskiej Partii Konserwatywnej, odniósł się na platformie X do kwestii islamskich gangów w brytyjskich więzieniach. “Brytyjskie więzienia są opanowane przez gangi islamistyczne. Przywódcy ‘Bractwa Muzułmańskiego’ kontrolują oddziały w wielu więzieniach o zaostrzonym rygorze. Zamiast ich izolować, system ich chroni – nie funkcjonariuszy czy społeczeństwo” – napisał.

Polityk przywołał przykład zakładu karnego HMP Frankland.

Britain’s prisons are being overrun by Islamist gangs.

Self-styled ‘Muslim Brotherhood’ leaders control wings in many high-security prisons.

And instead of isolating them, the system is protecting them – not officers or the public.

Here’s how it’s happening. A thread (1/11)👇

