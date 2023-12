Poseł Braun zgasił świece chanukowe w Sejmie. Prokuratura wszczęła postępowanie z urzędu

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie zgaszenia świec chanukowych przez posła Grzegorza Brauna.

We wtorek poseł Konfederacji Grzegorz Braun zgasił gaśnicą proszkową zapalone w Sejmie świece Chanukowe. “Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu RP!” – oświadczył Braun. Marszałek Szymon Hołownia wykluczył go z obrad i zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. W środę rano rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna przekazał, że śledztwo przeciw posłowi zostało wszczęte z urzędu.

“Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu wszczęła postępowanie w sprawie wczorajszych wydarzeń w Sejmie RP z udziałem Posła na Sejm RP. Aktualnie trwają czynności procesowe, w trakcie których zabezpieczany jest materiał dowodowy” – powiedział.

Poinformował, że “pozostałe zawiadomienia dotyczące zachowania parlamentarzysty zostaną dołączone do zainicjowanego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z urzędu postępowania”.

Jak pisaliśmy, poseł Konfederacji Grzegorz Braun zgasił gaśnicą proszkową zapalone w Sejmie świece Chanukowe. We wtorek wieczorem poinformowano, że Grzegorz Braun został ukarany przez Prezydium Sejmu. Odebrano mu połowę uposażenia na trzy miesiące, a także całość diety na pół roku. To maksymalny wymiar kary, jaki można było w tym przypadku zastosować.

Ponadto, Prezydium upoważniło Kancelarię Sejmu do złożenia zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 195, czyli za złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego, w tym przypadku innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Wiadomo, że wicemarszałek Sejmu z ramienia Konfederacji, Krzysztof Bosak, wstrzymał się od głosu.

Wcześniej od Brauna odciął się jego klub poselski. W opublikowanym oświadczeniu poinformowano, że Klub Poselski Konfederacja przyjął uchwałę, potępiającą zachowanie swojego posła. Votum separatum zgłosił poseł Włodzimierz Skalik z partii Brauna, Konfederacja Korony Polskiej.

Z kolei jeden z liderów Konfederacji, poseł Sławomir Menzten (Nowa Nadzieja) oficjalnie potępił czyn Brauna. „W najbliższej przyszłości podejmę dalsze kroki w tej sprawie” – dodał.

W związku ze zdarzeniem prezes PiS Jarosław Kaczyński domaga się odwołania Szymona Hołowni z funkcji marszałka Sejmu. Przekazał, że PiS poprze też wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. Wniosek w tej sprawie zapowiedziała Lewica.

wnp.pl / Kresy.pl