Ponad 30 000 obywateli Kirgistanu zostało ewakuowanych w wyniku walk

Ponad 30 000 obywateli Kirgistanu zostało ewakuowanych ze strefy konfliktu zbrojnego na granicy z Tadżykistanem – poinformowała w niedzielę wiceminister zdrowia i rozwoju społecznego Kirgistanu Aliza Soltonbekowa.

Jak przekazała agencja prasowa TASS, wiceminister zdrowia i rozwoju społecznego Kirgistanu Aliza Soltonbekowa poinformowała w niedzielę, że ponad 30 000 obywateli Kirgistanu zostało ewakuowanych ze strefy konfliktu zbrojnego na granicy z Tadżykistanem.

„W sumie ewakuowano 33 388 osób” – powiedział Soltonbekowa na konferencji w Biszkeku, zauważając, że 19 200 z nich to dzieci i nastolatki.

Większość ewakuowanych pilnie potrzebuje żywności, lekarstw, ubrań i niezbędnych artykułów – powiedziała wiceminister. Wyraziła wdzięczność obywatelom kraju za udzielenie pomocy ewakuowanym. Według najnowszych danych ponad 100 ton pomocy humanitarnej zostało zebranych dla obywateli dotkniętych obszarów.

Po trzech dniach walk władze Kirgistanu i Tadżykistanu, przedstawiciele obu państw poinformowali w sobotę o podpisaniu protokołu, który ma ustanowić stały rozejm na odcinku granicy, gdzie od 28 kwietnia trwały strzelaniny. Przewodniczący Państwowych Komitetów Bezpieczeństwa Narodowego Kirgistanu i Tadżykistanu odpowiednio Kamczymbek Taszyjew i Sajmumin Jatimow poinformowali o osiągnięciu „zasadniczego porozumienia”, jak zacytował kirgiski portal Kloop.kg.

„Przyjęliśmy protokół złożony z czterech punktów w interesie dwóch krajów. Nasze narody przeżywają ciężkie czasy, zaszła tragedia dla dwóch krajów. Na polecenie szefów naszych państw spotkaliśmy się dzisiaj i podjęliśmy decyzje o wstrzymaniu wszelkich strzelanin i wycofaniu wszystkich jednostek wojskowych na miejsca stałej lokalizacji. Od dzisiaj wysiłkami naszych szanownych sąsiadów i naszymi wysiłkami nastąpi pokój i spokój w naszych krajach, zwłaszcza w rejonach przygranicznych.” – powiedziała Taszyjew.

Jatimow stwierdził zaś – „Nasze narody żyją na tym kawałku ziemi, one są wobec siebie bardzo przyjazne. My politycy powinniśmy dać naszym narodom możliwość życia w pokoju. Na dzisiejszym posiedzeniu osiągnięto zasadnicze porozumienie w sprawie zabezpieczenia pokoju i stabilności na ziemiach Kirgistanu i Tadżykistanu.”

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Szczegóły protokołu rozejmowego nie zostały podane do wiadomości publicznej, tadżycki portal Asia-Plus zacytował jedynie Jatimowa twierdzącego, że zawiera on postanowienia o pełnym zawieszeniu broni i wycofaniu jednostek wojskowych do koszar. Według kirgiskich mediów zakłada on przeprowadzenie delimitacji granicy na spornym obszarze. Sobotnie porozumienie poprzedziły dwie rozmowy telefoniczne prezydentów Kirgistanu Sadyra Żaparowa i Tadżykistanu Emomali Rahmona.

Zobacz też: Kirgistan prosi ONZ o pomoc po starciach granicznych

Kresy.pl/TASS