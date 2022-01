Policyjny pościg ulicami Krakowa. Zatrzymany 42-letni Ukrainiec

Krakowscy policjanci po pościgu zatrzymali 42-letniego obywatela Ukrainy, który zignorował polecenia zatrzymania samochodu i podjął ucieczkę ulicami Krakowa. Cudzoziemiec nie ukrywał, że wcześniej spożywał alkohol, ale nie chciał poddać się badaniu alkomatem.

Do zdarzenia doszło 3 stycznia br., ale małopolska policja poinformowała o nim dopiero po tygodniu. Policjanci z Komisariatu V Policji w Krakowie patrolujący ulice miasta około godziny 23 zauważyli samochód osobowy marki Nissan zawracający w niedozwolonym do tego miejscu.

Mundurowi przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydali kierowcy nissana polecenie niezwłocznego zatrzymania się, ten jednak ignorował ich sygnały i kontynuował jazdę. Policjanci podjęli za nim pościg, w trakcie którego kierowca wykonał manewr cofania, umyślnie uderzając w przód radiowozu, a następnie kontynuował ucieczkę ulicami Krakowa, nie stosując się do sygnalizacji świetlnej i łamiąc inne przepisy drogowe. Stwarzał tym samym zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Pościg za piratem drogowym zakończył się po kilku minutach na poboczu przy ulicy Marcika, gdzie udało się jego samochód zablokować.

„Zatrzymanym kierowcą okazał się być 42-letni obywatel Ukrainy, który nie ukrywał, że tego dnia spożywał alkohol. Mężczyzna jednak nie zgodził się na wykonanie badania alkomatem przez funkcjonariuszy, w związku z czym został przewieziony do szpitala na pobranie krwi, która zostanie poddana analizie” – czytamy w policyjnym komunikacie.

4 stycznia Ukraińcowi przedstawiono zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz uszkodzenia policyjnego mienia. Grozi za to do 5 lat pozbawienia wolności. Po uzyskaniu wyniku badania krwi okaże się, czy odpowie także za prowadzenie w stanie nietrzeźwości. Czekają go też konsekwencje popełnionych wykroczeń drogowych.

Jak podawaliśmy, w nocy z 4 na 5 stycznia jeleniogórska policja zatrzymała obywatela Ukrainy, który mając w organizmie 3 promile alkoholu kierował ciężarówką. Mężczyzna spowodował kolizję na rondzie uszkadzając znaki drogowe.

Kresy.pl / malopolska.policja.gov.pl