Konsul RP ze Lwowa odcięła się od decyzji ws. ulicy Kocyłowskiego, odpowiedział jej Zapałowski

Konsul generalna RP ze Lwowa Eliza Dzwonkiewicz udzieliła wywiadu lwowskiej gazecie „Wysokyj Zamok” (Wysoki Zamek), w którym odcięła się od decyzji o przemianowaniu ulicy bpa Kocyłowskiego w Przemyślu. Na wywiad dyplomatki zareagował wiceprzewodniczący przemyskiej rady miejskiej prof. Andrzej Zapałowski.

Wywiad z Dzwonkiewicz ukazał się na stronie internetowej „Wysokiego Zamku” w czwartek. Uwagę Zapałowskiego zwrócił fragment wypowiedzi konsul generalnej, w której stwierdziła, że władze centralne nie odpowiadają za decyzje lokalnych władz w Przemyślu, którym zarzuciła nacjonalizm. „Jeśli chodzi o zmianę nazwy ulicy Kocyłowskiego, decyzja ta należy do kompetencji władz lokalnych. Lokalnie w Polsce rządzi opozycja. W radzie miasta Przemyśla u władzy są członkowie opozycji o poglądach przeważnie nacjonalistycznych. Oznacza to, że decyzja o przemianowaniu nie została podjęta przez władzę polityczną, która jest teraz u władzy [w Polsce]” – mówiła Dzwonkiewicz.

Andrzej Zapałowski zamieścił w niedzielę na Facebooku skan pisma wysłanego dzisiaj do konsul Dzwonkiewicz. Jak stwierdził w liście, zaskoczyły ją słowa dyplomatki o władzach Przemyśla. Samorządowiec zacytował w piśmie zdanie zapamiętane z jednego z seriali: „Gdyby głupota miała skrzydła, to latałaby pani niczym gołębica”.

Jedno z zadanych przez „Wysoki Zamek” pytań dotyczyło ostatnich doniesień nt. procedury wydawania Kart Polaka. Ukraińskie media bulwersowało to, że polscy dyplomaci wymagają od osób ubiegających się o Kartę Polaka, by prezentowały polskie spojrzenie na historię stosunków polsko-ukraińskich. Dzwonkiewicz wymieniając Organizację Ukraińskich Nacjonalistów odpowiedziała, że w historii Ukrainy są takie postacie, które są odpowiedzialne za zbrodnie przeciwko cywilom. „Dla nas gloryfikacja postaci, które popełniły przestępstwo przeciwko Polakom, jest niedopuszczalna. Podczas wywiadu [ws. Karty Polaka] staramy się nie zadawać pytań na temat konkretnych osób, ponieważ nie potrzebujemy tego, ale o ogólną wiedzę. Ale jeśli rozmowa sprowadza się do określonych tematów, oczekujemy konkretnej odpowiedzi” – odpowiadała konsul generalna ze Lwowa.

Dzwonkiewicz mówiła m.in. w wywiadzie, że chce, by Polska i Ukraina miały dobre stosunki, ale „są sytuacje, w których trzeba otwarcie powiedzieć, z czym się nie zgadzamy”. Zwróciła w tym kontekście uwagę na fakt, iż na szkole nr 10 z polskim językiem nauczania we Lwowie Ukraińcy umieścili popiersie dowódcy UPA Romana Szuchewycza odpowiedzialnego za „czystki etniczne na Wołyniu i w Galicji”. Jak stwierdziła, „jest w tym pewna złośliwość”.

Jak pisaliśmy, Rada Przemyśla przyjęła w listopadzie ub. roku uchwałę o przemianowaniu ulicy bpa Jozafata Kocyłowskiego na ulicę bpa Śnigurskiego – innego przemyskiego greckokatolickiego hierarchy. Oznacza to powrót do stanu sprzed czerwca 2013 roku. Przemyskie środowiska patriotyczne zarzucały biskupowi Kocyłowskiemu, że po wkroczeniu Wehrmachtu do Przemyśla podjął aktywną współpracę z okupantem niemieckim, przez co jako obywatel II Rzeczpospolitej dokonał zdrady stanu. Błogosławił oddziałom Waffen-SS Galizien i zachęcał Ukraińców do wstępowania w szeregi tej formacji, która następnie brała udział w ludobójstwie Polaków na Kresach Wschodnich. Patronem ulicy został w czerwcu 2013 roku decyzją poprzednich władz Przemyśla. Wzbudziło to liczne kontrowersje, a zarazem spowodowało rozpoczęcie badań w sprawie działań tego duchownego przeciwko państwu polskiemu. Ponad 500 przemyskich wyborców złożyło wniosek o uchylenie uchwały ws. przemianowania ulicy, jednak poprzednia Rada Miejska przez całą swoją kadencję nie ustosunkowała się do tego.

Kresy.pl / facebook.com / wz.lviv.ua