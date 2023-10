Do południa rekordowa frekwencja wyborcza

Według danych z niedzielnego południa frekwencja wyborcza była wyższa niż w poprzednich wyborach parlamentarnych i zdecydowanie wyższa niż w 2015 r.

Jak podała w niedzielę Państwowa Komisja Wyborcza w południe frekwencja sięgnęła 22,59 proc. To rekordowa frekwecja odnotowana w wyborach parlamentarnych w III RP o tej godzinie. W czasie poprzednich o godz. 12 odnotowano frekwencję na poziomie 18,47 proc. Natomiast w 2015 r. do urn przed południem pofatygowało się 16,47 proc. uprawnionych do głosowania, jak przypomniał portal OKO Press.

Portal podaje dane o frekwencji z podziałem na województwa i analizuje na ile wzrosła w stosunku do ostatnich wyborów. W najmniejszym stopniu wzrosła ona w województwie podkarpackim – o 1,9 punktu procentowego. W województwie małopolskim wzrost wyniósł 3,2 p. p. W lubelskim 3,7 p. p., śląskim 4,1 p. p., opolskim i wielkopolskim 4,5 p. p., łódzkim i kujawsko-pomorskim 4,7 p. p., mazowieckim i pomorskim 4,9 p. p., podlaskim 5 p. p., dolnośląskim i lubuskim 5,2 proc., warmińsko-mazurskim 6,1 proc. Największy przyrost uczestnictwa odnotowano na godzinę 12 w województwie zachodniopomorskim, gdzie wyniósł on 6,5 p. p.

W miastach frekwencja w południe wyniosła 23,25 proc., a na wsiach 21,61 proc. Oznacza to, że w miastach wzrost uczestnictwa w wyborach wyniósł 4,73 punktów procentowych, a na wsiach 4,05 p. p.

Przy bardziej szczegółowym rozbiciu wyników okazuje się, że miejscowościach do 5 tys. mieszkańców do południa zgłosowało 21,54 proc. uprawnionych, w porówaniu do poprzednich wyborów o 4,37 p. p. więcej. W miejscowościach w przedziale 5-10 tys. mieszkańców głosowało 21,14 proc. uprawnionych (wzrost o 3,87 p. p.). W miejscowościach z 10-20 tys. frekwencja osiągnęła 22,08 proc. (wzrost o 4,21 p. p.). W miejscowościach 20-50 tys. – 23,02 proc. (wzrost o 4,62 p. p.). W miejscowościach 50-100 tys. – 23,31 proc. (wzrost o 4,63 p. p.). W miejscowościach 100-200 tys. 23,38 proc. (wzrost o 4,59 p. p.). W miejscowościach 200-500 tys. – 23,12 proc. (wzrost o 4,59 p. p.). W największych miastach z liczbą mieszkańców przekraczającą 500 tys. frekwencja do południa wyniosła 24,67 proc. i była wyższa o 4,55 p. p. w stosunku do poprzednich wyborów.

W niedzielę Polacy mogą wybrać nowych posłów z list komitetów wyborczych ubiegających się o mandaty wyłaniane w systemie proporcjonalnym. W co najmniej połowie okręgów wyborczych swoich kandydatów do Sejmu wystawiło siedem komitetów. Kolejnych pięć wystawił kandydatów na posłów w mniejszej liczbie okręgów.

Obywatele mogą też wybrać sentorów w stu jednomandatowych okręgach wyborczych.

Oprócz tego jednocześnie z wyborami parlamentarnymi organizowane jest referendum. Obywatele mogą w nim odpowiedzieć na cztery pytania:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

