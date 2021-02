Polska największym eksporterem elektrycznych autobusów w UE

Mimo pandemii Covid-19 eksport polskich autobusów elektrycznych przyspieszył; Polska stała się największym eksporterem tych pojazdów w Unii Europejskiej, wyprzedzając Belgię – informuje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Eksperci uważają, że w najbliższych latach zwiększeniu może ulec także znaczenie autobusów wodorowych.

Analitycy Instytutu zwrócili uwagę, że rynek pojazdów, które są zasilane alternatywnymi źródłami wykazał większą odporność na czynniki spowodowane pandemią niż rynek pojazdów spalinowych. „Sprzedaż samochodów elektrycznych na większości rynków nie tylko nie zmalała, w przeciwieństwie do samochodów konwencjonalnych, ale nadal rosła, a niejednokrotnie nawet znacząco przyspieszyła” – napisali eksperci PIE cytowani w niedzielę przez PAP.

Podkreślili, że Polska zyskała na rosnącej elektromobilności. „Pozycja Polski w eksporcie autobusów elektrycznych w UE wyraźnie się umocniła – z 10 proc. w 2017 r. do 46 proc. w pierwszych 10 miesiącach 2020 r.” – zaznaczyli. Polska stała się największym eksporterem elektrycznych autobusów w UE, „wyprzedzając Belgię (odpowiadała ona za 36 proc. unijnego eksportu)”. Dodano, że mniejsze znaczenie miały Czechy (7 proc.), Niemcy (4 proc.) oraz Holandia (niespełna 2 proc.).

Analitycy PIE uważają, że rosnące zapotrzebowanie na bezemisyjne pojazdy, które ma związek z polityką klimatyczną UE, będzie korzystne dla polskich producentów autobusów elektrycznych. „Europejski Zielony Ład i planowane wsparcie odbudowy po pandemii kładą nacisk na elektromobilność w sferze transportu” – napisali. Wskazali, powołując się na prognozy Bloomberg NEF, że do 2025 r. udział pojazdów elektrycznych w światowej flocie autobusów miejskich osiągnie 47 proc.

„Oprócz autobusów elektrycznych, na znaczeniu w najbliższych latach mogą zyskać również autobusy wodorowe” – pisze PIE. Zaznacza, że od premiery pierwszego wodorowego autobusu wyprodukowanego przez firmę Solaris, która miała miejsce w 2019 roku, producent otrzymał zamówienia na 57 pojazdów tego typu.

Eksperci zwracają uwagę, że od kilku lat Polska specjalizuje się w produkcji autobusów tego typu. Są one produkowane w Polsce przez firmy: Solaris w Bolechowie koło Poznania (Solaris Urbino Electric), Volvo we Wrocławiu (Volvo 7900 Electric) oraz MAN Truck & Bus w Starachowicach (MAN Lion’s City E).

„Największym producentem jest Solaris, który dotychczas pozyskał zamówienia na ponad 1000 pojazdów elektrycznych; tyle ogółem wyprodukował i sprzedał autobusów wg stanu na połowę listopada ub.r.” – podkreślono w komunikacie. Powołując się na dane GUS podkreślono, że w okresie I-XI 2020 r. polscy producenci dostarczyli do zagranicznych odbiorców autobusy elektryczne o wartości 213,4 mln euro. Oznacza to wzrost o 50,7 proc. licząc rok do roku. Największy udział w eksporcie polskich autobusów elektrycznych w pierwszych 11 miesiącach 2020 r. miały Niemcy i Włochy. W porównaniu z rokiem 2019 eksport autobusów elektrycznych do tych krajów wzrósł czterokrotnie. Również Norwegia, Rumunia, Luksemburg, Francja i Szwecja były odbiorcami autobusów.

pap / forsal.pl