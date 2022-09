Polska i Czechy z listem poparcia dla gazociągu Stork II

Ministrowie odpowiedzialni za kwestie energii Polski i Czech oraz operatorzy systemów przesyłowych – GAZ-SYSTEM po stronie polskiej oraz Net4Gas po stronie Republiki Czeskiej – wyrazili wspólne poparcie dla realizacji projektu nowego gazociągu łączącego oba kraje oraz budowy terminalu regazyfikacyjnego LNG typu FSRU w Gdańsku.

Gazociąg Polska – Czechy (Stork II) mógłby osiągnąć przepustowość ok. 1 mld m3 gazu rocznie w obu kierunkach, z możliwością zwiększenia przepustowości w przypadku zainteresowania rynkowego. Natomiast zakładana przepustowość terminalu FSRU wynosi ponad 6 mld m3 rocznie. Realizacja obu projektów umożliwi czeskim podmiotom nabywanie i sprowadzanie gazu z Polski.

„Realizacja obu projektów, zarówno STORK II, jak i terminalu FSRU w Gdańsku przyczyni się do dalszego zwiększania dywersyfikacji dostaw, konkurencyjności i integracji rynków. Realizację obu tych projektów uznajemy za szczególnie istotną. Cieszymy się, że nasi partnerzy z Czech w podobny sposób jak my postrzegają warunki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie” – powiedziała Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska.

Wspólny list poparcia w sprawie STORK II i FSRU Gdańsk zostanie w najbliższych dniach oficjalnie przekazany najwyższym przedstawicielom Komisji Europejskiej.

CZYTAJ TAKŻE: „Tak Trójmorze konstruuje swoje bezpieczeństwo”. Uruchomiono gazociąg Polska-Słowacja

Jak informowaliśmy, w kwietniu br. szef polskiego rządu spotkał się w Warszawie z premierem Czech Petrem Fialą. Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że Polska pomoże naszym południowym sąsiadom uniezależnić się energetycznie od Rosji.

„Otworzyliśmy debatę na temat gazociągu Stork II” – przekazał premier Czech. Fiala podkreślał, że temat Stork II „został zapominany z winy Czechów”, ale „teraz chcieliby do tego wrócić”. „Jednocześnie zaproponowałem też zacieśnienie współpracy z Polską, jeśli chodzi o przepustowość terminali LNG, które Polska chce zbudować. Złożyliśmy ofertę zakupu LNG z polskich terminali. Jesteśmy otwarci na dalsze rozmowy w tym temacie” – mówił Fiala.

Projekt gazociągu Stork II został zarzucony w 2019 roku. Wedle wcześniejszych szacunków budowa około 100-kilometrowego połączenia miała trwać cztery lata. Jak podał czeski minister przemysłu i handlu Jozef Sikela cytowany przez „Seznam Zpravy”, negocjacje z Komisją Europejską w sprawie ewentualnego wznowienia budowy Stork II już trwają.

Według danych czeskiego urzędu statystycznego, w 2021 roku Czechy niemal 90 proc. gazu otrzymały z Rosji.

Polski i czeski systemy gazowe są połączone interkonektorem w okolicach Cieszyna, które może przesyłać wolumeny rzędu 0,5 mld m sześc. gazu rocznie.

Pod koniec 2017 roku Gaz-System deklarował gotowość do rozpoczęcia projektowania drugiego połączenia gazowego z Czechami, ale podobnej gotowości nie wyraził czeski prywatny operator przesyłowy Net4Gas.

Rok wcześniej PGNiG ujawniło, że strona czeska chciała, aby Stork II miał wyłączony rewers z północy na południe – oznaczałoby to, że służyłby jedynie do tłoczenia gazu do Polski.

CZYTAJ TAKŻE: Gazociąg Baltic Pipe otwarty. Morawiecki: „gazociąg bezpieczeństwa i przyjaźni”

Kresy.pl / gov.pl