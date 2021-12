Bosak nie wyklucza, że PiS spodziewał się weta w sprawie Lex TVN

By przewozić marihuanę z Hiszpanii do Polski gang samodzielnie zmontował awionetkę z części wyprodukowanych na Ukrainie.

W lipcu bieżącego roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego przejęli pod Zieloną górą z rąk przestępców 73 kilogramy marihuany. Tak duża ilość narkotyku dotarła do granic Polski samolotem. Dwóch osobników zatrzymanych przy okazji okazało się być pilotami i w ten sposób polscy śledczy dowiedzieli się w jaki sposób przerzucano zakazaną substancję do naszego kraju.

"Trasa prowadziła przez Francję, Niemcy do Polski. Werner L. pozostający w relacjach rodzinnych z Krystianem T. organizował dla przemytników, działających w tej grupie, bazę noclegową na terenie Niemiec w Hamburgu, transport samochodem z lotniska, odbierał przewiezioną samolotem do Niemiec marihuanę, w ilości co najmniej 20 kilogramów, w celu jej dystrybucji na terenie Niemiec. Następnie przekazywał uzyskane środki pieniężne z jej sprzedaży do Polski dla członków zorganizowanej grupy przestępczej" - portal telewizji TVN 24 przytoczył schemat działania grupy przestępczej przedstawiony przez Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Obywatel Niemiec Werner L. znalazł się wśród już zatrzymanych podejrzanych.