Arkansas dołącza do czterech stanów USA z obowiązkowymi lekcjami o godności dzieci nienarodzonych

W stanie Arkansas przyjęto ustawę popieraną przez Republikanów, która wprowadza obowiązkowe pokazy filmów o rozwoju prenatalnym w szkołach publicznych. Podobną legislację przyjęły już Dakota Północna, Tennessee, Idaho i Kansas.

W czwartek Izba Reprezentantów stanu Arkansas przyjęła ustawę House Bill 1180, znaną jako „Baby Olivia Act”, wprowadzającą obowiązek wyświetlania uczniom szkół publicznych filmu przedstawiającego rozwój prenatalny dziecka. Nowe przepisy nakazują, by temat rozwoju człowieka został włączony do istniejących kursów zdrowia i bezpieczeństwa od piątej klasy wzwyż.

Arkansas dołączyło tym samym do Dakoty Północnej, Tennessee, Idaho i Kansas, gdzie podobne rozwiązania zostały już wcześniej przyjęte. Natomiast w Zachodniej Wirginii projekt ustawy został zatwierdzony przez Senat, ale utknął w Izbie Reprezentantów z powodu obaw o potencjalne naruszenie Pierwszej Poprawki.

Ustawa została przegłosowana większością 70 głosów, wszystkie oddali Republikanie. Osiemnastu z 19 Demokratów zagłosowało przeciwko, a 12 prawodawców nie oddało głosu. Wcześniej projekt trafił do Komisji Edukacji Izby Reprezentantów, gdzie uzyskał aprobatę mimo podzielonych opinii.

Zgodnie z zapisami HB 1180, w szkołach mają być prezentowane nagrania USG w wysokiej rozdzielczości oraz trzyminutowy film „Poznaj małą Olivię”, stworzony przez organizację Live Action. Film przedstawia komputerową animację ukazującą zapłodnienie oraz kolejne etapy rozwoju płodu. Organizacja umożliwia szkołom nieodpłatne korzystanie z materiału.

Zwolennicy ustawy, w tym sponsorka projektu Mary Bentley, pielęgniarka z zawodu i Republikanka z Perryville, twierdzą, że film jest zgodny z wiedzą medyczną i wspierany przez lekarzy położników-ginekologów przeciwnych aborcji. Bentley zaznaczyła, że piąta klasa to właściwy moment na rozpoczęcie edukacji na temat życia prenatalnego, ponieważ w tym wieku wiele dziewcząt doświadcza pierwszej miesiączki. Jej zdaniem uczniowie i tak mają dostęp do różnorodnych informacji, często przypadkowych, dlatego należy dostarczyć im materiałów rzetelnych.

Przeciwnicy ustawy, w tym Demokraci Steve Magie z Conway i Ashley Hudson z Little Rock, wyrazili obawy co do dokładności filmu oraz jego odpowiedniości dla uczniów w tak młodym wieku. Magie, będący lekarzem, wskazał, że film przyjmuje punkt wyjścia od momentu zapłodnienia, podczas gdy w medycynie ciążę liczy się od daty ostatniego cyklu menstruacyjnego. Hudson zwróciła uwagę, że projekt wymaga wyświetlenia tylko jednego konkretnego filmu, pomijając inne, potencjalnie neutralne materiały edukacyjne. Podkreśliła również, że może to zostać odebrane jako propagowanie konkretnej agendy.

Amerykańskie Kolegium Położników i Ginekologów (ACOG) skrytykowało film, wskazując, że „ma on na celu wywoływanie emocji, a nie przekazywanie opartych na dowodach informacji naukowych§. Bentley nie zgodziła się z tą oceną, przypominając, że ACOG popiera dostęp do aborcji jako elementu opieki zdrowotnej.

W stanie Arkansas prawo stanowi, że edukacja seksualna w szkołach musi obejmować nauczanie o abstynencji i nie może być finansowana z zamiarem promowania aborcji.

