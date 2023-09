Pięciu Gruzinów zatrzymanych przez Straż Graniczną. Przebywali w Polsce nielegalnie

W piątek Komisja Europejska przekazała stronie ukraińskiej komentarze swoje i pięciu krajów sąsiadujących z Ukrainą, w tym Polski, do tzw. planu działań. Chodzi o spis nowych zasad, które mieliby wprowadzić Ukraińcy, by nie dochodziło do niekontrolowanego eksportu zboża.

Jak podano, jednym z głównych zapisów w dokumencie jest mechanizm ograniczeń eksportowych, czyli system licencjonowania, który ma wprowadzić Ukraina. KE ocenia, że to dobra propozycja. „Celem jest, aby Ukraina robiła to co my chcemy, a nie, żeby sama decydowała w sprawie eksportu” – zapewnia Komisja. Liczy ona na to, że teraz uda się osiągnąć porozumienie z polskimi władzami. Część urzędników uważa to jednak za mało prawdopodobne, w związku z trwającą w naszym kraju kampanią przed wyborami parlamentarnymi.