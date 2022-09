Parlament Europejski: Węgry stały się autokracją [+VIDEO]

Parlament Europejski potępił „rozmyślne i systematyczne wysiłki rządu węgierskiego” mające na celu podważenie wartości europejskich i domaga się wyników działań z art. 7. PE nazwał Węgry „autokracją wyborczą”.

W sprawozdaniu przyjętym w czwartek przez Parlament Europejski, europosłowie potępiają „rozmyślne i systematyczne wysiłki rządu węgierskiego” mające na celu podważenie wartości europejskich i domaga się wyników działań z art. 7. PE nazywa Węgry „autokracją wyborczą”.

„Brak zdecydowanych działań UE przyczynił się do powstania hybrydowego reżimu autokracji wyborczej, czyli systemu konstytucyjnego, w którym odbywają się wybory, ale brak jest poszanowania dla demokratycznych norm i standardów” – czytamy w komunikacie.

Sprawozdanie przyjęto w czwartek 433 głosami do 123, przy 28 wstrzymujących się.

Węgierscy, francuscy i hiszpańscy konserwatywni eurodeputowani ostro skrytykowali raport dotyczący rządów prawa na Węgrzech, który Parlament Europejski przyjął w czwartek.

„Węgierska lewica, po czwartej przegranej wyborach na Węgrzech, mówi teraz, że Węgry powinny zostać pozbawione funduszy unijnych” – powiedziała w Strasburgu wiceprzewodnicząca Fideszu i europosłanka Kinga Gál po debacie plenarnej Parlamentu Europejskiego na temat Węgier.

Podczas gdy trwają konstruktywne rozmowy między Komisją Europejską a rządem węgierskim, „istnieje stygmatyzacja, podżeganie i tworzenie problemów”, powiedziała, odnosząc się do trwających negocjacji w sprawie wstrzymanych funduszy unijnych.

Poseł Fidesz Tamás Deutsch powiedział węgierskim dziennikarzom, że „nieudana polityka sankcji, która zaostrzyła problemy spowodowane rosyjską agresją, wymaga ponownego przemyślenia”.

Do eurodeputowanych rządzącej na Węgrzech partii Fidesz dołączyli członkowie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz grupa Tożsamość i Demokracja. Hiszpański eurodeputowany VOX Jorge Buxadé powiedział, że jedynym celem lewicowej większości w PE jest obalenie konserwatywnych rządów na Węgrzech.

Jean-Paul Garraud, eurodeputowany z Francuskiego Zgromadzenia Narodowego (RN), powiedział, że jego partia będzie nadal pomagać Węgrom. Przekonywał, że unijne superpaństwowe, superfederalistyczne i imperialistyczne ambicje są skierowane przeciwko Węgrom. Podkreślił, że państwa narodowe muszą być szanowane. Powiedział, że procedura praworządności to właściwie skandal, bo Fidesz wygrał po raz czwarty.

