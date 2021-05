Papież: bez poprawy wskaźnika urodzeń nie będzie przyszłości

Chociaż młodzi ludzie chcą mieć dzieci, powiedział papież, „ich marzenia o życiu, pąki odrodzenia dla kraju, zderzają się z demograficzną zimą, która jest wciąż zimna i ciemna: tylko połowa młodych ludzi wierzy, że będą mogli mieć dwoje dzieci w ciągu ich życia ”.

Od początku zeszłorocznej pandemii koronawirusa papież unikał zaangażowania publicznego poza Watykanem. Ale dwa dni po wznowieniu audiencji generalnych „w obecności wiernych”, rzymski papież udał się w górę Via della Conciliazione, aby wziąć udział w otwarciu inicjatywy Forum Stowarzyszeń Rodzinnych mającej na celu rozwiązanie problemu zimy demograficznej we Włoszech. Wśród uczestników spotkania był premier Włoch Mario Draghi, który wraz z przewodniczącym Forum Gigi De Palo, rozmawiał z Ojcem Świętym.

W swoim przemówieniu podczas rozpoczęcia inicjatywy papież Franciszek zwrócił uwagę, że Włochy od dawna mają najniższy wskaźnik urodzeń w Europie. W 2020 roku Włochy odnotowały najmniejszą liczbę urodzeń od zjednoczenia narodowego w XIX wieku. Jak stwierdził papież, chociaż młodzi ludzie chcą mieć dzieci, „ich marzenia o życiu, pąki odrodzenia dla kraju, zderzają się z demograficzną zimą, która jest wciąż zimna i ciemna: tylko połowa młodych ludzi wierzy, że będą mogli mieć dwoje dzieci w ciągu ich życia ”.

Aby odwrócić sytuację, papież Franciszek podkreślił konieczność troszczenia się o rodziny, zwłaszcza poprzez stwarzanie możliwości pracy i dawanie nadziei, że będą w stanie udźwignąć koszty wychowania dzieci. Chwalił Włochy za zapewnienie powszechnego zasiłku dla każdego urodzonego dziecka i zachęcał do dalszych reform społecznych, „które stawiają dzieci i rodziny w centrum”. „Jeśli rodziny nie są w centrum teraźniejszości”, powiedział, „nie będzie przyszłości; ale jeśli rodziny zaczną [się rozwijać] od nowa, wszystko zacznie się od nowa ”.

Następnie papież zaproponował trzy idee, które mają przyczynić się do „wyczekiwanej wiosny, która wyciągnie nas z demograficznej zimy”: dar, zrównoważony rozwój i solidarność.

Pierwsza obejmuje uznanie, że życie jest darem, który wszyscy otrzymali i że wszyscy są wezwani do jego przekazania dalej. Ojciec Święty zauważał, że współczesne społeczeństwa – a zwłaszcza te zamożne – mają tendencję do skupiania się na sobie, co prowadzi do większej obojętności i mniejszej solidarności. Aby zwalczyć tę tendencję, jak powiedział papież: „Pomóżmy sobie nawzajem nie zatracić się w sprawach życia, ale odkryć na nowo życie jako sens wszystkich rzeczy”.

Druga idea dotyczy koncepcji zrównoważonego rozwoju, „słowa kluczowego do budowania lepszego świata”. Zrównoważony rozwój odnosi się nie tylko do gospodarki czy środowiska, ale także do zrównoważenia pokoleniowego. Zrównoważony rozwój może nastąpić tylko wtedy, gdy dzieci i rodziny są pod opieką. Papież potępił współczesną mentalność, która spełnienia szuka w bogactwie czy sukcesach oraz postrzega dzieci jedynie jako rozrywkę, która „utrudnia osobiste aspiracje”. Ojciec Święty opisał ją jako „raka” w społeczeństwie, który „sprawia, że ​​przyszłość jest niezrównoważona”.

„Duszą” zrównoważonego rozwoju jest solidarność. Oprócz trwałości pokoleniowej istnieje potrzeba „strukturalnej solidarności”, stwierdził papież. Chociaż spontaniczne wsparcie dla rodzin w czasach kryzysu jest ważne, przekonywał, że świat nie może pozostawiać rodziny w niepewności. Zamiast tego wezwał do dalekowzrocznej polityki rodzinnej, opartej na szerokim spojrzeniu na dobro wspólne, a nie tylko na bezpośrednim konsensusie. W szczególności młodzi ludzie potrzebują „gwarancji” stabilnego zatrudnienia, bezpieczeństwa w ich domach i zachęt do pozostania w kraju.

Wezwał także firmy do promowania życia, a nie skupiania się wyłącznie na osiąganiu zysków: „jak wspaniale byłoby widzieć wzrost liczby firm, które oprócz osiągania zysków, promują życie, które starają się nigdy nie wyzyskiwać ludzi w niezrównoważonych warunkach i godzinach, które są w stanie przekazać część zysków pracownikom, aby przyczynić się do nieocenionego rozwoju rodzin!” Papież powiedział, że jest to wyzwanie, zwłaszcza w krajach, które „często są bogate w zasoby, ale ubogie w nadzieję”.

Kończąc swoje przemówienie, papież Franciszek wezwał uczestników inicjatywy Ogólnych Stanów Urodzenia, aby nie tracili nadziei. „Czasami poczujesz się tak, jakbyś krzyczał na pustyni, walcząc z wiatrakami. Ale idź dalej, nie poddawaj się, bo dobrze jest marzyć, dobrze marzyć i budować przyszłość. A bez urodzeń nie ma przyszłości ”.

