Papież Franciszek miał zgodzić się przed śmiercią, by papamobile jakiego używał w czasie swojej wizyty na terytoriach palestyńskich w 2014 r. został zmianiony w samochód medyczny.

Samochód papieski ma zostać zamieniony w “mobilną klinikę dla dzieci”, podał portal Middle East Monitor. Inicjatywę tę realizują wspólnie Peter Brune, Sekretarz Generalny Caritas Szwecja i Anton Safar z Jerozolimy. Projekt uzyskał osobistą akceptację papieża Franciszka przed jego śmiercią. Według Palestyńskiej Agencji Informacyjnej WAFA papież powiedział – „Jeśli pomoże to dzieciom z Gazy, to zasługuje na to, by wykorzystać go w ten sposób” – przytoczył we wtorek portal Middle East Monitor.

W oświadczeniu prasowym Peter Brune poinformował, że dzięki mobilnej jednostce zespoły medyczne będą mogły dotrzeć do dzieci, które obecnie nie mają dostępu do leczenia z powodu niemal całkowitego załamania się systemu opieki zdrowotnej w Strefie Gazy. Jak podkreślił – „To nie jest tylko pojazd. To przesłanie, że świat nie zapomniał o dzieciach z Gazy”.

Pojazd, który stał się symbolem wizyty papieża w Ziemi Świętej, zostanie wyposażony w sprzęt medyczny i zabezpieczony warstwą pancerną zdolną chronić przed odłamkami.

Middle East Monitor podkreśla jednak, że głównym wyzwaniem będzie dostarczenie go do potrzebujących. Izrael utrzymuje obecnie całkowitą blokadę atakowanej palestyńskiej eksklawy. Zarazem izraelska armia wyniszczyła infrastrukturę służby zdrowia w regionie. W połowie kwietnia izraelska armia zrujnowała część ostatniego funkcjonalnego szpitala Al-Ahli.

W zeszłym miesiącu palestyńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło żal w dniu śmierci papieża Franciszka, opisując go jako „lojalnego przyjaciela i posłańca pokoju” i zauważając, że zmarł, wciąż wzywając do zakończenia ludobójstwa na Palestyńczykach. Papież faktycznie był krytykiem działań Izraela, które określał jako noszące znamiona lubodójstwa i popierał utworzenie w pełni suwerennego państwa palestyńskiego.

middleeastmonitor.com/kresy.pl