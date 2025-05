Prezes CPK twierdzi, że realizacja idzie “zgodnie z harmonogramem”. Tymczasem nadal nie odebrano projektu budowlanego

Departament Stanu USA zatwierdził pakiet wsparcia dla Ukrainy o wartości 310,5 mln dolarów, obejmujący modernizację, szkolenia i usługi techniczne związane z myśliwcami F-16. Decyzję ogłoszono 2 maja br. w komunikacie Agencji ds. Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Obronnego (DSCA), która podlega Departamentowi Obrony.

.@StateDept 🇺🇸 authorizes a Foreign Military Sales #FMS case for 🇺🇦 #Ukraine to purchase F-16 Training and Sustainment for an estimated cost of $310.5 million. #FMSUpdate - https://t.co/hynYuqco6d pic.twitter.com/hXo3q8ay0s