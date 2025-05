MESKO S.A. chce produkować 150 tys. sztuk pocisków 155 mm rocznie

Z linii produkcyjnych zakładu MESKO S.A. w Kraśniku (woj. lubelskie) zeszły pierwsze tysiące sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, a spółka planuje osiągnąć zdolność produkcyjną na poziomie 150 tysięcy pocisków rocznie.

Jak poinformowała w poniedziałek prezes MESKO S.A. Renata Gruszczyńska, dzięki nowoczesnym liniom technologicznym oraz nowo zakupionym maszynom możliwe będzie zwiększenie automatyzacji, poprawa efektywności pracy, lepsze warunki dla pracowników oraz rozwój zatrudnienia w regionie.

“Inwestycja w fabryce w Kraśniku to milowy krok w rozwoju MESKO S.A. i odpowiedź na rosnące potrzeby Sił Zbrojnych RP. Zwiększamy naszą zdolność do dostarczania amunicji kluczowej dla bezpieczeństwa Polski i wzmacniania obronności kraju w newralgicznym momencie dla Europy i NATO” – zaznaczyła prezes.

Gruszczyńska podkreśliła, że Kraśnik odgrywa już dziś ważną rolę w krajowej produkcji korpusów amunicji 155 mm i nie jest to nowa inwestycja budowana od podstaw, lecz rozwój istniejącego potencjału technologicznego. Dodała także, że firma samodzielnie wytwarza wszystkie kluczowe elementy, bez polegania na zagranicznych komponentach. Równolegle trwają działania, by również w zakładzie w Pionkach rozpocząć produkcję ładunków modularnych, co pozwoli w całości produkować amunicję 155 mm w kraju.

MESKO kontynuuje inwestycje zwiększające moce produkcyjne w Kraśniku. W ostatnim czasie zmodernizowano urządzenia do obróbki metalu, zakupiono nowoczesne maszyny i sprzęt kontrolno-pomiarowy, a także przeprowadzono remonty pomieszczeń produkcyjnych.

W drugiej połowie 2024 roku firma znacznie przyspieszyła rozwój produkcji amunicji kalibru 155 mm. Z własnych środków zakupiła od Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku trzy działki o powierzchni 1,53 ha, a od gminy Kraśnik – dodatkową nieruchomość ponad 1 ha pod budowę magazynów. Trwają także zakupy kolejnych urządzeń.

Jak czytamy w poniedziałkowym komunikacie MESKO S.A., dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Aktywów Państwowych, spółka wdraża projekt zwiększenia rocznej produkcji amunicji do 150 tysięcy sztuk. Prace inwestycyjne rozwijają się intensywnie – jeszcze w tym roku ruszy rozbudowa hali produkcyjnej do powierzchni ok. 8 tys. m² oraz modernizacja istniejącej infrastruktury. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na trzeci kwartał 2027 roku.

mesko.com.pl / Kresy.pl