Pakistan ogłosił, że deportuje 1,7 miliona cudzoziemców

W zeszłym miesiącu w niespodziewanym ogłoszeniu rząd pakistański oznajmił, że od 1 listopada aresztuje i deportuje około 1,7 miliona niezarejestrowanych lub nieposiadających dokumentów cudzoziemców. Chociaż Pakistan twierdzi, że represje nie są wymierzone w żadną konkretną narodowość, większość mieszkających tam obcokrajowców pochodzi z sąsiedniego Afganistanu.

Urzędnicy pakistańscy oskarżyli obywateli afgańskich o udział w atakach bojowników, przemycie i innych przestępstwach.

„Bez względu na to, czy odgrywają dobrą, czy złą rolę w społeczeństwie, nasz system nie ma możliwości zidentyfikowania tych osób” – powiedział w poniedziałek w Lahore tymczasowy premier Anwaar-ul-Haq Kakar.

W środę dziesiątki Afgańczyków były już łapane i deportowane po upływie terminu wyjazdu wyznaczonego na 31 października.

„Dzisiaj pożegnaliśmy 64 obywateli Afganistanu, którzy rozpoczęli podróż powrotną do domu” – napisał tymczasowy minister spraw wewnętrznych Sarfraz Bugti w poście na portalu X, któremu towarzyszył materiał wideo. „Ta akcja jest świadectwem determinacji Pakistanu w repatriacji wszelkich osób przebywających w kraju bez odpowiedniej dokumentacji”.

Today, we said goodbye to 64 Afghan nationals as they began their journey back home. This action is a testament to Pakistan’s determination to repatriate any individuals residing in the country without proper documentation. pic.twitter.com/2PB9BjFKTA

— Senator Sarfraz Bugti (@PakSarfrazbugti) November 1, 2023