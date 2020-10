Ochroniarz nie zatrzymał zamachowca z Machesteru w 2017 roku, bo bał się oskarżeń o rasizm

Kyle Lawler powiedział, że stał kilka metrów od Abediego. Jego „podejrzany” wygląd został zgłoszony ochroniarzowi przez inną osobę.

W momencie zamachu Lawler miał 18 lat.

„Nie chciałem, żeby ludzie myśleli, że stereotypuję go ze względu na jego rasę” – powiedział podczas przesłuchania. – „Bałem się, że się mylę i zostanę uznany za rasistę i będę miał kłopoty. To sprawiło, że się zawahałem” – dodał.

22-letni Abedi, ubrany na czarno i niosący duży, nieporęczny plecak, został zauważony i zgłoszony do ochrony 22 maja 2017 o godzinie 22:15. Urodzony w Manchesterze zamachowiec, którego rodzice byli Libijczykami, czekał z atakiem na koniec koncertu Ariany Grande.

Około osiem minut przed zdetonowaniem bomby Lawlera zaczął obserwować Abediego.

„W tym czasie był tylko Azjatą siedzącym wśród grupy białych ludzi” – powiedział Lawler – „Po prostu miałem do niego złe przeczucia, ale nie miałem nic, co mogłoby to uzasadniać” – dodał. Zauważył jednak, że Abedi był „niespokojny i spocony”, ale lekko spanikował i był „wewnętrznie rozdarty”, ponieważ myślał, że coś jest nie tak, ale nie mógł wskazać co.

Ochroniarz próbował użyć swojego radia, aby zaalarmować pokój kontroli bezpieczeństwa, ale nie mógł się połączyć. Następnie opuścił obszar i nie próbował już podnosić alarmu. W zamachu zginęły 22 osoby, a setki odniosło rany.