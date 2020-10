CBŚP zlikwidowało kolejną nielegalną fabrykę papierosów

Policjanci Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) zlikwidowali w ostatnim czasie nielegalną fabrykę papierosów – poinformowało CBŚP w czwartek.

Z ustaleń śledczych wynika, że fabryka ukryta na terenie dawnych zakładów przemysłowych w województwie dolnośląskim mogła działać od lipca br. Była prowadzona przez członków zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie niemal całego kraju. Członkowie tej grupy zajmowali się na ogromną skalę produkcją i obrotem wyrobami tytoniowymi. Wstępnie oszacowana wartość strat Skarbu Państwa z tytułu ich nielegalnej działalności wyniosła łącznie nie mniej niż 50 milionów złotych – czytamy w komunikacie.

Podkreślono, że podczas akcji policjanci przejęli maszynę służącą do produkcji papierosów. „Eksperci wstępnie oszacowali wydajność maszyny na co najmniej 1,5 tys. sztuk papierosów na minutę, a to pozwala wyprodukować dziennie 720 tys., w skali miesiąca to blisko 15 mln sztuk papierosów” – pisze CBŚP.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zabezpieczono również 100 tys. gotowych papierosów, komponenty służące do ich produkcji, m.in. ponad 1,5 tony krajanki tytoniowej, hurtowe ilości bibuły papierosowej, korkowej okleiny filtra z podrobionym znakiem towarowym jednego ze znanych koncernów tytoniowych, gilzy oraz kleje.

W trakcie produkcji papierosów zatrzymani zostali 4 obywatele Ukrainy.

Podkreślono, że opisywane działania są kontynuacją śledztwa, w którym występuje już 34 podejrzanych i zabezpieczono im mienie w wysokości 2,1 mln zł. W ramach postępowania łącznie zabezpieczono 1,2 mln sztuk papierosów, 7 ton tytoniu oraz zlikwidowano krajalnię tytoniu.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Również w połowie października Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowały w okolicy Słupska fabrykę nielegalnych papierosów. Jej działanie naraziło skarb państwa na straty ponad 24 mln zł.

Na początku października KAS i CBŚP udaremniły próbę przemytu papierosów bez polskich znaków akcyzy. „Blisko 2,5 mln nielegalnych papierosów ukryto w naczepie pojazdu” – podawały wówczas służby. Wartość rynkowa zabezpieczonego towaru wynosiła ponad 1,7 mln zł.

Pod koniec września CBŚP w województwie śląskim zlikwidowało nielegalną fabrykę papierosów. Produkowała ona około 2 tysięcy papierosów na minutę. Zlikwidowane zostały dwa magazyny i przejęto towar o wartości 7 mln zł. Zatrzymanych zostało 21 osób. Wstępne szacunki prokuratury wskazują, że działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia należności Skarbu Państwa na ponad 6 milionów złotych.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Także w połowie września policjanci z CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się nielegalną produkcją papierosów, działającą na terenie województw lubuskiego i wielkopolskiego. Zatrzymano 16 osób, w tym 12 Ukraińców.

W sierpniu również KAS i CBŚP zlikwidowały dwie nielegalne fabryki papierosów.

gov.pl / Kresy.pl