Obywatelka Iraku apeluje do imigrantów aby nie wierzyli obietnicom służb białoruskich

Straż Graniczna opublikowała w czwartek na Twitterze wywiad, w którym obywatelka Iraku apeluje do swoich rodaków, aby nie wierzyli obietnicom służb białoruskich. Kobieta obecnie przebywa w ośrodku dla cudzoziemców. Zrezygnowała z ubiegania się o ochronę w Polsce, gdyż celem jej podróży były Niemcy. Cudzoziemka chce wrócić do swojego kraju.

„Mam przekaz do moich rodaków, mówię do nich. Przekraczanie granic w ten sposób jest bardzo ciężkie, niebezpiecznie, katastrofa na własne życie i życie rodziny. Dlatego, że teren granicy państwa jest ciężki, ponieważ przekraczanie granicy państwa w ten sposób jest bardzo ciężkie. Powiedziano nam, że białoruska granica ma otwarte drzwi i Polska sama nas przyjmuje…” – mówiła imigranta na nagraniu.

W środę na profilu białoruskiego kanału opozycyjnego Nexta zamieszczono nagranie, na którym widać liczne osoby tłoczące się na korytarzu . Część z nich siedzi lub leży na podłodze, niektórzy blokują przy tym przejście lub boczne drzwi korytarza. Wygląd wskazuje, że to ludzie pochodzący m.in. z Bliskiego Wschodu, w tym muzułmanie. Według zamieszczonego wraz z nagraniem opisu, tak wygląda sytuacja na lotnisku w Mińsku, które jest pełne migrantów, głównie obywateli Iraku, przylatujących z Dubaju.

„Kolaps na lotnisku w Mińsku. Większość lotów Dubaj-Mińsk linii Flydubai jest wypełniona obywatelami Iraku. Wielu przybyłych tłoczy się wewnątrz lotniska, śpiąc na siedzeniach, a nawet leżąc na podłodze” – czytamy w opisie.

