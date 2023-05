Norwegia znacząco zwiększy wydatki na obronność

Norwegia zamierza do 2026 roku zwiększyć poziom wydatków na obronność z nieco ponad 1,4 do co najmniej 2 procent PKB.

We wtorek premier Norwegii Jonas Gahr Stoere zapowiedział, że jego kraj zamierza zwiększyć swoje wydatki na obronność co co najmniej 2 proc. PKB do 2026 roku. Zaznaczył, że jest to zbieżne z długo oczekiwanym celem wśród członków NATO.

„Planujemy do 2026 roku zacząć przeznaczać co najmniej 2 proc. PKB [na obronność – red.]” – powiedział Stoere. Dodał, że jego kraj potrzebuje „długoterminowego planowania i wzmacniania”.

„Norwegia per capita przeznacza na obronność więcej, niż ktokolwiek inny w NATO, poza Stanami Zjednoczonymi” – zaznaczył.

„Musimy płacić wyższą składkę ubezpieczeniową. Musimy wydawać większą część naszych wspólnych zasobów na obronę, bezpieczeństwo i gotowość na wypadek wojny” – powiedział minister finansów Norwegii, Trygve Slagsvold Vedum podczas konferencji prasowej.

Według prognoz budżetowych norweskiego rządu, w 2023 roku wydatki na obronność mają stanowić nieco ponad 1,4 proc. PKB.

Rząd w Oslo przyznał, że pod względem udziału w ogólnej działalności gospodarczej, wydatki Norwegii na obronność po zakończeniu zimnej wojny spadły. Jednak wojna na Ukrainie ukazała potrzebę wzmocnienia wojska.

Jeszcze niedawno Norwegia należała do państw, które nie miały żadnych konkretnych planów zwiększenia wydatków na zbrojenia i obronność do założonego przez NATO celu 2 proc. PKB. Rząd uznał jednak, że w związku z sytuacją na Ukrainie, a dzięki wzrostowi dochodów ze sprzedaży ropy naftowej i gazu cel ten stał się szczególnie pilny.

W 2021 roku Produkt Krajowy Brutto Norwegii wyniósł ponad 480 mld dol., natomiast prognozuje się, że na koniec tego roku będzie to ponad 490 mld dol. Można oszacować, że do 2026 roku wartość ta przekroczy pół biliona dolarów, zaś norweski rząd zamierza zwiększyć wydatki na obronność do równowartości około 10 mld dolarów rocznie.

Przeczytaj: Rosja intensyfikuje działania przy rurociągach w rejonie Norwegii

Czytaj także: Norwegia przekazała Ukrainie osiem Leopardów 2A4

Reuters / Tass / Kresy.pl