Norwegia przyłączy się do inicjatywy dostarczenia Ukrainie systemów obrony powietrznej

Jak poinformował w niedzielę portal TV2, premier Norwegii Jonas Gahr Støre powiedział, że kraj wspomoże finansowo inicjatywę zapewnienia Ukrainie dodatkowych systemów obrony powietrznej.

W niedzielę spotkał się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Tam Støre powiedział, że Norwegia weźmie udział w międzynarodowej inicjatywie obrony powietrznej na rzecz Ukrainy.

“Mamy bardzo mało czasu na zwłokę, więc w finansowanie włączy się Norwegia. Jest w tym kilka innych krajów, które się do tego przyczyniają, ponieważ istnieją systemy obrony powietrznej, które mogą dość szybko przedostać się na Ukrainę i intensywnie nad tym pracują w ciągu ostatnich kilku dni i tygodni” – powiedział norweski premier.

Według niego stworzenie systemów obrony powietrznej wymaga czasu. Oznacza to konieczność wysłania systemów obrony powietrznej z ich magazynów. “Tak było do tej pory i my również się do tego przyczyniliśmy. Inne kraje również będą kopać głębiej, aby to ułatwić. Musimy także zwiększyć produkcję” – powiedział Støre.

“Każdego ranka wiadomości mówią o rosyjskich rakietach i dronach, które uderzyły w budynki cywilne, elektrownie i zabiły wiele osób” – powiedział norweski premier.

Według niego, aby wnieść skuteczny wkład, Norwegia zrewiduje budżet programu Nansen, który zapewnia Ukrainie wsparcie wojskowe i cywilne w wysokości 75 miliardów NOK w ciągu pięciu lat.

Jonas Gahr Støre twierdzi, że na obronę powietrzną trzeba przeznaczyć znaczne sumy, ale nie podaje dokładnych kwot. “Wrócimy do tego, gdy będziemy prezentować zrewidowany budżet. Jest drogi, ale utrzymanie pokoju i wolności kosztuje. Najwięcej płacą Ukraina i Ukraińcy” – podkreślił.

W piątek po zakończeniu wirtualnego posiedzenia Rady NATO-Ukraina na szczeblu ministrów obrony państw członkowskich, sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg powiedział, że członkowie NATO zdecydowali dostarczyć więcej systemów obrony powietrznej na Ukrainę.

Podczas swojego zdalnego wystąpienia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował uczestników spotkania o sytuacji na froncie oraz o krytycznej potrzebie Ukrainy w zakresie zwiększenia liczby posiadanych systemów obrony przeciwlotniczej. Oświadczył, że strona ukraińska potrzebuje co najmniej siedem systemów Patriot bądź podobnych, które umożliwią Ukraińcom odparcie rosyjskich ataków rakietowych.

Wcześniej pisaliśmy, po nieformalnym szczycie Unii Europejskiej w Brukseli kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że przywódcy krajów członkowskich UE planują wysłać Ukrainie siedem dodatkowych systemów obrony powietrznej Patriot. Wśród nich będzie jeden, który niedawno Niemcy obiecali Ukraińcom. “Mam nadzieję, że wszyscy jak najszybciej dokończą proces wydawania opinii, bo czas też ma wielkie znaczenie” – powiedziała kanclerz. Według niego, Niemcy wyślą już swój trzeci system Patriot na Ukrainę. Nie wymienił z nazwy państw, które mają wysłać sześć kolejnych systemów.

Kresy.pl/TV2