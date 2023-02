Norwegia przekaże Ukrainie osiem Leopardów 2

Rosyjski przemysł zbrojeniowy nie jest w stanie zaspokajać potrzeb ministerstwa obrony w zakresie produkcji uzbrojenia na potrzeby wojny na Ukrainie - podkreśla brytyjski wywiad, dodając, że to jedna z krytycznych słabości strony rosyjskiej.

W środowej aktualizacji wywiadowczej brytyjskiego resortu obrony wskazano, że "9 lutego zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew podczas wizyty w Omskim Zakładzie Budowy Maszyn Transportowych wezwał do zwiększenia produkcji rosyjskich czołgów". Dodano, że miało to miejsce po kilku publicznych komentarzach Władimria Putina, w których wzywał przemysł zbrojeniowy do lepszego wsparcia "specjalnej operacji wojskowej".