Nocny atak na Kijów

Na trzy miesiące do aresztu trafiło dwóch obywateli Gruzji. Są podejrzani o włamania do samochodów i kradzieże pieniędzy oraz laptopa. Podczas ucieczki podejrzani wjechali w policyjny radiowóz. Cudzoziemcom grozi teraz do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu od dłuższego czasu prowadzili czynności operacyjno-rozpoznawcze, mające na celu zatrzymanie sprawców włamań do samochodów zaparkowanych na terenie parkingów przy marketach. We wtorek Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu poinformowała o zatrzymaniu podejrzanych. To obywatele Gruzji.

"W miniony piątek policjanci ustalili, że typowani do włamań mężczyźni kręcą się po jednym z takich parkingów. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania mające na celu ich zatrzymanie. Podejrzewani jednak podjęli próbę ucieczki swoim samochodem, zignorowali nadawane im sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania doprowadzając do kolizji z policyjnym samochodem. W wyniku zdarzenia na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało" - czytamy.