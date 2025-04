https://kresy.pl/wp-content/uploads/2025/04/trump-o-swiatowych-liderach-dzwo.jpg 720 1280 Paweł Król https://kresy.pl/wp-content/uploads/2017/03/kresy_logo_header_vector_full.svg Paweł Król 2025-04-23 19:16:36 2025-04-23 19:16:36 Trump do Zełenskiego: Jeśli chcesz Krymu to dlaczego go nie broniliście?