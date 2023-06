Niemcy wskazują Rosję jako największe zagrożenie

Niemiecki rząd ogłosił, że Rosja jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa „w dającej się przewidzieć przyszłości” i opowiedział się za zrównoważonym podejściem do Chin, prezentując w środę swoją pierwszą kompleksową strategię bezpieczeństwa narodowego.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że nowa strategia, którą jego trójpartyjna koalicja rządząca zobowiązała się opracować po objęciu urzędu pod koniec 2021 r., zyskała na znaczeniu od czasu, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę.

Strategia była częścią wysiłków mających na celu zajęcie się tym, co Niemcy postrzegają jako rosnące zagrożenie militarne, gospodarcze i społeczne dla kraju. Największa niemiecka partia opozycyjna skrytykowała stanowisko rządu jako „anemiczne”.

Wojna na Ukrainie zwiększyła niepokój w Niemczech co do tego, jak przygotowane mogą być ich siły zbrojne, co skłoniło Scholza do ogłoszenia „punktu zwrotnego” w wydatkach wojskowych.

W 76-stronicowym dokumencie nakreślającym strategię stwierdza się, że „dzisiejsza Rosja jest w dającej się przewidzieć przyszłości największym zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa w obszarze euroatlantyckim”.

Plan przygotowany przez koalicję kanclerza Olafa Scholza potępił również Chiny za wywieranie „rosnącej presji” na stabilność regionalną i bezpieczeństwo międzynarodowe oraz za lekceważenie praw człowieka.

„Chiny próbują na różne sposoby przemodelować istniejący porządek międzynarodowy oparty na zasadach, z coraz większą energią potwierdzają regionalną dominującą pozycję, działając raz po raz wbrew naszym interesom i wartościom” – czytamy w dokumencie strategicznym.

Jednocześnie Niemcy przyznają, że azjatycki gigant „pozostaje partnerem, bez którego nie da się rozwiązać wielu globalnych wyzwań i kryzysów”.

Kresy.pl/Euronews