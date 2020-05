Niemcy: Urząd Ochrony Konstytucji zakwalifikował grupę ekologiczną jako „lewicowych ekstremistów”

Niemiecki Federalny Urząd Ochrony Konstytucji zakwalifikował grupę ekologiczną jako „lewicowych ekstremistów”. Młodzieżówka SPD, Zieloni i Lewica nie kryją oburzenia. Sprawę opisał Die Zeit.

W raporcie Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV), który został opublikowane 19 maja, ruch o nazwie Ende Gelände omówiony został w dziale poświęconym „lewicowym ekstremistom”. Jak podaje dokument, organizacja ta, która za cel stawia sobie walkę z wykorzystaniem węgla w gospodarce i ochronę klimatu, wielokrotnie udowadniała, że „co najmniej aprobuje” używanie siły w ramach „nieposłuszeństwa obywatelskiego”, a jej cele wykraczają daleko poza zwykły aktywizm ekologiczny.

Ende Gelände rozpoczęł swoją działalność w 2015 roku. Ugrupowanie znane jest przede wszystkim z protestów organizowanych przy kopalniach węgla brunatnego i elektrowniach nim zasilanych.

W 2016 roku protestującym aktywistom udało się na dwa dni zakłócić pracę elektrowni zasilanej węglem kamiennym Schwarze Pumpe. Jej wydajność spadła wtedy o 20%

Rok później Ende Gelände zorganizowało protest przeciwko budowie kopalni Hambach, w którym wzięło udział ok. 3000 osób. Ekolodzy wznosili wtedy leśne barykady oraz budowali domki na drzewach, które przeznaczone były do wycinki. Do opanowania sytuacji skierowano ok. 75 wozów policyjnych, helikopter, a nawet pojazd opancerzony. Policjanci wspomagani byli przez prywatną służbę ochroniarską RWE.

W 2018 roku działacze Ende Gelände zajęli kombajn fedrujący węgiel brunatny w kopalni Hambach oraz węzeł kolejowy dostarczający surowiec do elektrowni. Prokuratura wszczęła wtedy postępowanie przeciwko 400 osobom.

W czerwcu 2019 roku policja za pomocą pałek i gazu pieprzowego zlikwidowała blokadę w okolicy kopalni Garzweiler i elektrowni Neurath. Ośmiu funkcjonariuszy zostało wtedy rannych.

Ende Gelände w obronę wzięły m.in. partia Zielonych, Lewica oraz młodzieżówka SPD.

Ci, którzy przedstawiają prawicowy terroryzm i zaangażowanie w sprawiedliwość klimatyczną jako dwie skrajności w stosunku do wzorowego centrum, nie mogą odpowiednio walczyć z tendencjami faszystowskimi – stwierdzili nawet przedstawiciele tej ostatniej.

