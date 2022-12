Niemieckie wojsko rozpoczyna przygotowania do rozmieszczenia systemu Patriot w Polsce

Niemieckie wojsko rozpocznie w najbliższych dniach przygotowania do rozmieszczenia w Polsce systemu przeciwrakietowego ziemia-powietrze Patriot – dowiedziała się agencja dpa z kręgów bezpieczeństwa.

Jak poinformowała agencja dpa, Niemieckie wojsko rozpocznie w najbliższych dniach przygotowania do rozmieszczenia w Polsce systemu przeciwrakietowego ziemia-powietrze Patriot.

Niemieccy żołnierze mają dokonać we wtorek inspekcji przyszłych stanowisk dla systemu obrony przeciwlotniczej, a następnie przewieźć tam trzy jednostki ogniowe. Ich celem jest ochrona infrastruktury krytycznej na wschodniej flance NATO – przekazała Interia.

Przypomnijmy, że szef MON Mariusz Błaszczak poinformował w środowym programie „Gość Wiadomości”, że zestawy Patriot z Niemiec będą dowodzone przez polskich dowódców.

Jeśli chodzi o liczę Patriotów sprawa ma być ciągle otwarta. „Bo mówimy o trzech jednostkach, a nie trzech bateriach (…) początkowo miały być trzy jednostki, okazało się później, że to jest osiem wyrzutni, teraz do końca jeszcze nie wiemy” – zaznaczył Błaszczak.

„Ale co jest najistotniejsze w tym wszystkim, że strona niemiecka zgodziła się, aby ten system był wpięty w polski system dowodzenia, więc to polski dowódca operacyjny będzie decydował o użyciu tej broni i to jest bardzo ważne (…). Będą one dowodzone przez dowódców Wojska Polskiego” – podkreślił szef MON.

Przeczytaj: Bild: Niemiecka minister ujawniła poufne informacje w sprawie Patriotów

Jak intofmowaliśmy, strona niemiecka nie zgodziła się na to, żeby rozmieścić systemy obrony powietrznej Patriot na Ukrainie, poinformował minister obrony, wicepremier Mariusz Błaszczak. Takie stanowisko wyraziła w rozmowie z nim minister Christine Lambrecht.

„Po rozmowie z niemieckim ministerstwem obrony, z rozczarowaniem przyjąłem decyzję o odrzuceniu wsparcia Ukrainy. Rozmieszczenie Patriotów na zachodniej Ukrainie zwiększyłoby bezpieczeństwo Polaków i Ukraińców” – napisał wicepremier Błaszczak.

„Przystępujemy więc do roboczych ustaleń ws. umieszczenia wyrzutni w Polsce i wpięcia ich w nasz system dowodzenia” – zapowiedział szef MON.

Kresy.pl