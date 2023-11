Niemcy przekazały Ukrainie kolejne dwadzieścia Marderów

Spotkanie odbyło się 12 września w Wielkiej Brytanii. Brał w nim udział m.in. brytyjski podsekretarz stanu ds. zamówień w dziedzinie obronności James Cartlidge. Polskę reprezentował Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia i Pełnomocnik Ministra ON do spraw Budowy Systemu Zintegrowanej Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej gen. bryg. Michał Marciniak. Dotyczyło europejskiej współpracy w opracowaniu i produkcji zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej (IAMD), w ramach inicjatywy DIAMOND (Delivering Integrated Air and Missile Operational Networked Defences).

The UK is a leader in Ground Based Air Defence capabilities and is dedicated to advancing allied efforts in safeguarding airspace.