NATO oskarża Rosję o destabilizację

Rada Północnoatlantycka czyli główny organ NATO poparła stanowisko USA wobec Rosji, którą oskarżono o destabilizowanie Ukrainy.

Traktatowy organ NATO składający się z przedstawicieli państw członkowskich i sekretarza generalnego jednomyślnie przyjął stanowisko, w którego pierwszym punkcie napisano, iż „sojusznicy NATO wspierają Stany Zjednoczone i solidaryzują się z nimi po ogłoszeniu przez nie 15 kwietnia działań w odpowiedzi na destabilizujące działania Rosji. Sojusznicy podejmują działania indywidualnie i wspólnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo zbiorowe Sojuszu”.

Odnosząc się do Rosji członkowie Sojuszu stwierdzili, że „w dalszym ciągu wykazuje trwały wzorzec destabilizujących zachowań, zawierający naruszanie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy i Gruzji oraz ciągłe łamanie, niewdrażanie i obchodzenie wielu międzynarodowych zobowiązań i zobowiązań, w tym memorandum budapeszteńskiego” – uchwalono w dokumencie opublikowanym na stronie internetowej organizacji.

Wśród innych zarzutów sformułowanych wobec Rosji były oskarżenia o ingerencje w wybory u sojuszników, w tym wybory prezydenckie w USA oraz „szeroko zakrojone kampanie dezinformacyjne i złośliwe działania cybernetyczne”.

Państwa NATO skrytykowały też atak na Aleksieja Nawalnego przy pomocy środka chemicznego należącego do grupy Nowiczok. „Jakiekolwiek użycie broni chemicznej w jakichkolwiek okolicznościach stanowi wyraźne naruszenie prawa międzynarodowego i jest sprzeczne z Konwencją o zakazie broni chemicznej.” – zapisano we wspólnie przyjętym stanowisku. Za „niepokojące” sojusznicy uznali także „doniesienia, że ​​Rosja zachęcała do ataków na siły USA i NATO w Afganistanie”.

W oświadczeniu zapowiedziano ścisłe konsultacje państw NATO w sprawie ich polityki wobec Rosji. Sformułowano również oczekiwania wobec niej – „Wzywamy Rosję do natychmiastowego zaprzestania swoich destabilizujących zachowań i przestrzegania swoich zobowiązań międzynarodowych, tak jak czynią to sojusznicy, w tym istniejących porozumień i zobowiązań dotyczących kontroli zbrojeń, rozbrojenia i nieproliferacji. Wzywamy również Rosję do zaprzestania prowokacji i natychmiastowej deeskalacji napięć na granicach Ukrainy i na nielegalnie zaanektowanym Krymie.”

Zadeklarowano jednak także – „Podczas gdy nadal utrzymujemy naszą postawę odstraszania i obrony, NATO pozostaje otwarte na okresowy, ukierunkowany i treściwy dialog oraz na konstruktywne stosunki z Rosją, jeśli działania Rosji to umożliwią. Żałujemy, że Rosja nadal lekceważy zaproszenie NATO z początku 2020 r. Do zorganizowania posiedzenia Rady NATO-Rosja.”

