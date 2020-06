Na Ukrainie niebawem ruszy produkcja rakiet dla trzech dywizjonów systemu Neptun [+FOTO]

W najbliższym czasie w Pawłogradzkim Zakładzie Chemicznym ma ruszyć masowa produkcja komponentów do produkcji przeciwokrętowych rakiet manewrujących systemu Neptun, celem postawienia w gotowość bojową trzech dywizjonów, czyli łącznie 18 wyrzutni.

Ukraińskie, państwowe przedsiębiorstwo Zjednoczenie Naukowo-Produkcyjne „Pawłogradzki Zakład Chemiczny” poinformowało, że w najbliższym czasie planuje uruchomić masową produkcję komponentów do budowy rodzimych przeciwokrętowych rakiet manewrujących R-360 systemu Neptun.

Podczas niedawnej wizyty szefa MSW Arsena Awakowa w tych zakładach, ich dyrektor Łeonid Szyman powiedział, że zaplanowano dostarczenie rakiet dla trzech dywizjonów RK-360MC Neptun, gdyż takie otrzymano polecenie i zamówienie. Powiedział, że produkcja kompleksów rakietowych na potrzeby ukraińskiego resortu obrony powinna ruszyć w najbliższych tygodniach. „Dano polecenie postawić trzy dywizjony w gotowość bojową” – powiedział Szyman.

Ukraińskie media podają, że według dostępnych danych w skład jednego dywizjonu przybrzeżnego systemu przeciwokrętowego Neptun wchodzi 6 wyrzutni USPU-360 z 24 pociskami rakietowymi oraz odpowiednia ilość pojazdów transportowo-załadowczych (TZM-360) i transportowych (TM-360). Łącznie, każdy dywizjon Neptun ma być uzbrojony w 72 rakiety R-360.

Ukraiński serwis „Defense Express” zauważa, że na tej podstawie można określił, że planuje się produkcję co najmniej 216 rakiet dla 18 wyrzutni systemu Neptun. Zaznacza, że biorąc pod uwagę pełne zestawy bojowe amunicji w magazynach, liczba zamówionych rakiet może być nawet kilka razy większa. Nie można jednak wykluczyć, że Szyman faktycznie miał na uwadze trzy „komplety bojowe” dla jednego dywizjonu.

Obecnie system Neptun przechodzi państwowe testy włącznie z praktycznym odpalaniem rakiet przeciwko celom morskim. Planowo powinny one zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Jak informowaliśmy, w ubiegłym miesiącu na poligonie Alibej w południowej części obwodu odeskiego odbyła się druga faza testów lądowego systemu rakietowych, przeciwokrętowych pocisków manewrujących RK-360MTS Neptun. W ich trakcie sprawdzano m.in. możliwość rażenia dwóch celów nawodnych jednocześnie na dystansie około 100 km. Według oficjalnych informacji strony ukraińskiej, próba zakończyła się sukcesem. Cele znajdowały się w odległości 10-15 km od siebie, na otwartym morzu. Przed uderzeniem, pierwsza rakieta przeleciała 85 km, a druga 110 km, pod koniec lotu zniżając się na wysokość zaledwie 5 metrów nad poziomem morza.

Agencja Unian podaje, że Neptun to lądowy system rakietowych pocisków manewrujących wykorzystujący pociski przeciwokrętowe R-360, zaprojektowany do niszczenia okrętów wojennych, takich jak krążowniki, niszczyciele, fregaty, korwety, okręty desantowe i transportowe, działających niezależnie i w ramach grup z udziałem jednostek morskich i desantowych, jak również przeciwko celom przybrzeżnym, w różnych warunkach pogodowych, niezależnie od pory dnia/nocy i roku, zarówno pod aktywnym ostrzałem wroga jak i przeciwdziałania radioelektronicznego. W skład systemu wchodzą: stanowisko dowodzenia, wyrzutnia z kontenerami transportowo-startowymi, pojazd transportowo-załadowczy i pojazd transportowy.

Według ubiegłorocznych informacji podanych przez ukraińskie media, pocisk R-360 waży 870 kg, przy czym ciężar głowicy bojowej to 150 kg. Zasięg bojowy to 280 km, a prędkość koło 900 km na godzinę. Rakieta jest też w stanie utrzymać wysokość między 3 a 10 metra ponad powierzchnią. Podano też, że system Neptun jest w stanie jednocześnie wystrzelić nawet 24 rakiet, czyli pełną salwę z 6 wyrzutni, z przerwami między kolejnymi pociskami w przedziale 3-5 sekund. Elementy systemu można rozlokować w odległości do 25 km od wybrzeża i przygotować do strzału w ciągu 15 minut.

defence-ua.com / Kresy.pl