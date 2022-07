Na rynek trafi nawet 400 tysięcy baryłek libijskiej ropy dziennie

Państwowy Koncern Naftowy (NOC) Libii podpisał porozumienie z rebeliantami, którzy zgodzili się znieść blokadę terminali i pól naftowych. Oznacza to, że na rynek trafi dodatkowo 400 tysięcy baryłek ropy naftowej dziennie, co powinno ograniczyć wzrost cen – zwraca uwagę w niedzielę portal WNP.

Nowym prezesem libijskiego Państwowego Koncernu Naftowego (NOC) został kilka tygodni temu były bankowiec Ferhat Bengdara. Doprowadził on do podpisania porozumienia z rebeliantami, którzy zgodzili się znieść blokadę terminali i pól naftowych. Oznacza to, że na rynek trafi dodatkowo 400 tysięcy baryłek ropy naftowej dziennie, co powinno ograniczyć wzrost cen.

„Udało się uzyskać porozumienie co oznacza, że terminale eksportowe będą odblokowane, a po przeglądzie technicznym instalacji na złożach wydobycie zostanie wznowione” – napisano w komunikacie NOC.

Na początku roku zwiększono eksport libijskiej ropy do poziomu niemal 1 miliona baryłek dziennie. W połowie kwietnia doszło do zbrojnych ataków na składy paliw i pola naftowe zlokalizowane we wschodniej części kraju. Skutkowało to ograniczeniem wydobycia.

Negocjacje trwały ponad trzy miesiące. Lokalne siły paramilitarne chciały udziału w zyskach ze sprzedaży ropy. Kilka tygodni temu podpisano porozumienie. Oznacza to, że na rynek trafi dodatkowo 400 tysięcy baryłek ropy naftowej dziennie, co powinno ograniczyć wzrost cen – podkreśla portal WNP.

Libia była przez lata jednym z największych eksporterów ropy. Po upadku generała Muammara Kadafiego kraj został praktycznie podzielony na dwie części. Brak centralnego rządu paraliżuje funkcjonowanie państwa, co jest widoczne m.in. w przemyśle naftowym.

