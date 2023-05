MSW Niemiec zapowiada wzmocnienie kontroli na granicy z Polską

Szefowa MSW Niemiec zapowiedziała wzmocnienie kontroli na granicy z Polską. Ma to związek z presją migracyjną.

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser złożyła we wtorek wizytę na granicy polsko-niemieckiej, odwiedziła wspólne centrum policyjne w Świecku. Spotkała się z polskim wiceministrem spraw wewnętrznych Bartoszem Grodeckim. Zapowiedziała wzmocnienie personalne służb odpowiedzialnych za kontrole na granicy z Polską.

„Doświadczamy presji migracyjnej z Białorusi i widzimy, że jest to presja częściowo sterowana, której jako dwa kraje europejskie wspólnie będziemy się przeciwstawiać” – oświadczyła, cytowana przez portal Deutsche Welle.

„Jestem przekonana, że wzmocnienie kontroli granicznych, wzmocnienie personalne tutaj na miejscu [na granicy – red.], wzmożone kontrole w pociągach i w komunikacji lotniczej, doprowadzą to tego, że wspólnie opanujemy tę nową presję migracyjną” – powiedziała.

Odrzuciła jednak wprowadzenie stałych kontroli granicznych.

Zwracaliśmy uwagę, że domagają się tego premierzy przygranicznych landów – Brandenburgii i Saksonii. Również niemieckie partie CDU/CSU domagają się przywrócenia stałych kontroli na niemieckich granicach.

Przypomnimy, że w 2022 roku państwa unijne, głównie Niemcy, Norwegia i Francja, przekazały do Polski ponad 500 cudzoziemców, którzy wyjechali na Zachód po złożeniu u nas wniosku o azyl. Do połowy br. będzie to jeszcze 2,5 tys. osób. Łącznie, państwa członkowskie UE chciały przekazać do Polski prawie 6,5 tys. migrantów.

Zobacz także: „Zabraknie nam policjantów” – niemiecka policja obawia się kontroli na granicach z Polską i Czechami

dw.com / Kresy.pl