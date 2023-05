Szef MSW niemieckiej Saksonii: Kontrole na granicy z Polską są nieuniknione

Saksoński minister spraw wewnętrznych Armin Schuster (CDU) nadal nalega na stacjonarne kontrole na granicy z Polską. Schuster odrzucił obawy, że kontrole mogą doprowadzić do korków i zakłóceń na rynku wewnętrznym UE. „Nie wzywamy do zamknięcia granic (…) ani do pełnej kontroli znanej z czasów koronawirusa” – powiedział. Wyraził opinię, że rozpoczynają się „miesiące największej migracji”, więc wprowadzenie kontroli granicznych na polskiej granicy jest nieuniknione.

Saksoński minister wypowiadał się w poniedziałek, dzień przed spotkaniem z federalną minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD). Odrzucił obawy, że kontrole mogą doprowadzić do korków i zakłóceń na rynku wewnętrznym UE. „Minister powinna mieć zaufanie do swojej policji federalnej. Nie żądamy zamknięcia granic, o których mówi, ani pełnych kontroli znanych z okresu koronawirusa” – oświadczył, cytowany przez portal tygodnika Die Zeit.

Jak wskazał, tylko osoby podejrzane o przemyt i nielegalne przekraczanie granicy powinny być wyrywkowo sprawdzane. „Przez dwa lata rząd federalny mówił o środkach mających na celu ograniczenie migracji, ale niewiele lub nic się nie wydarzyło, a liczba nielegalnych wjazdów nadal rośnie” – podkreślił.

Jak informowaliśmy, także szef MSW niemieckiej Brandenburgii liczy na to, że kontrole na granicy z Polską ruszą już w czerwcu. Ma to związek ze wzrostem liczby nielegalnych imigrantów.

Również niemieckie partie CDU/CSU domagają się przywrócenia stałych kontroli na niemieckich granicach.

Przypomnimy, że w 2022 roku państwa unijne, głównie Niemcy, Norwegia i Francja, przekazały do Polski ponad 500 cudzoziemców, którzy wyjechali na Zachód po złożeniu u nas wniosku o azyl. Do połowy br. będzie to jeszcze 2,5 tys. osób. Łącznie, państwa członkowskie UE chciały przekazać do Polski prawie 6,5 tys. migrantów.

