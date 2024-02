“Moje stanowisko jest jednoznaczne”. Prezydent tłumaczy się ze słów na temat Krymu

Prezydent Andrzej Duda odniósł się w sobotę do krytycznych komentarzy dotyczących jego wypowiedzi dla Kanału Zero na temat Krymu. “Moje działania i stanowisko w sprawie rosyjskiej brutalnej agresji na Ukrainę były i są od pierwszego dnia jednoznaczne” – oświadczył.

W piątkowym wywiadzie dla Strefy Zero prezydent Andrzej Duda wyraził wątpliwości dot. tego, czy Ukraina kiedykolwiek będzie w stanie odzyskać zajęty przez Rosjan Krym. Zauważył też, że Półwysep Krymski jest “miejscem szczególnym, również ze względów historycznych… Ponieważ w istocie, jeśli popatrzymy historycznie, to przez więcej czasu był w gestii Rosji”. Wypowiedź prezydenta wywołała falę krytycznych komentarzy.

Słowa prezydenta skrytykowali m.in. politycy KO, w tym Grzegorz Schetyna i Adam Szłapka. Z kolei szef MSZ, Radosław Sikorski, zamieścił wpis na X, podkreślając, iż “Polska uznaje niepodległość Ukrainy w jej międzynarodowo ustanowionych granicach, które wielokrotnie potwierdziła Federacja Rosyjska”. Na słowa polskiego prezydenta zareagował ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz, zamieszczając wpis na platformie X (dawniej Twitter). “Krym to Ukraina: jest i pozostanie. Prawo międzynarodowe – podstawa. Czasowa okupacja Krymu przez Rosję to zbrodnia wojenna, za którą ona zostanie ukarana. Deokupacja Krymu to nasze wspólne z wolnym światem zadanie i obowiązek. Zrobimy to bez wątpienia. Wierzymy i działamy razem” – napisał w sobotę rano ukraiński dyplomata.

W sobotę Andrzej Duda odniósł się do swojej wypowiedzi na platformie X. “Moje działania i stanowisko w sprawie rosyjskiej brutalnej agresji na Ukrainę były i są od pierwszego dnia jednoznaczne: Rosja łamie prawo międzynarodowe, jest agresorem i okupantem. Napaść rosyjska na Ukrainę i okupacja międzynarodowo uznanych terytoriów Ukrainy, w tym Krymu, to zbrodnia. Ta wojna nie może się zakończyć zwycięstwem Rosji” – napisał.

“Trzeba zatrzymać, pokonać i zablokować na przyszłość rosyjski imperializm. Ukraina musi wygrać, bo tę wojnę musi wygrać Wolny Świat. Wszyscy stoimy ramię w ramię przy wolnej, suwerennej i niepodległej Ukrainie przeciw agresji i brutalnemu imperializmowi!” – dodał prezydent.

Kresy.pl