Media: Rosja wysyła do Chin samoloty po ładunki wojskowe. Co najmniej dziewięć lotów

Rosyjskie samoloty transportowe An-124 Rusłan w ciągu minionego tygodnia co najmniej dziewięciokrotnie wylatywały z Chin do Rosji – podał w niedzielę ukraiński portal Express-Defence. Samoloty miały często wyłączone transpondery, by uniemożliwić ich śledzenie.

Portal uważa, że Rosja wysyła do Chin samoloty po ładunki wojskowe. „Regularne loty, a tym bardziej samolotami An-124 Rusłan, wyłączone transpondery, jak również komentarze w chińskich sieciach społecznościowych nasuwają wniosek, że Rosja wysyła samoloty po ładunki wojskowe” – pisze Express-Defence. W minionym tygodniu miało dojść do co najmniej dziewięciu takich lotów.

Serwisy monitoringu lotów rejestrowały regularne loty ciężkich rosyjskich transportowców towarowych linii lotniczych Wołga-Dniepr do Chin – czytamy.

Rosyjskie samoloty miały lądować na lotnisku w Zhenzhou. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze, że transportują one „wyposażenie, kamizelki kuloodporne, kaski, odzież”.

Medium podkreśla, że w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, przestawiające prawdopodobnie wspomniane loty maszyn.

Serwis Radarbox, który zajmuje się monitoringiem lotów odnotował w ostatnich siedmiu dniach dziewięć lotów An-124 Rusłan do Chin. Jedynie trzy w kierunku powrotnym. Według Defence Express świadczy to o wyłączeniu transponderów podczas części lotów.

Portal wymienia numery boczne samolotów: RA-82074, RA-82044, RA-82081.

Express-Defence zwraca uwagę, że na pewno nie są to wszystkie loty do Chin wykonane przez rosyjskie samoloty w opisywanym celu. Wymieniono jedynie te, które trafiły do serwisów monitoringu lotów cywilnych.

