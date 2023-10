Media: partia Ziobry rozważa odłączenie się od PiS

Parlamentarzyści Suwerennej Polski rozważają odejście ze Zjednoczonej Prawicy i utworzenie własnego klubu w Sejmie – podają WP.pl i RMF FM.

W środę rano portal WP.pl podał, że partia Zbigniewa Ziobry, Suwerenna Polska, poważnie rozważa oderwanie się od PiS i opuszczenie obozu Zjednoczonej Prawicy. W jej ramach do Sejmu weszło 194 posłów. To o 41 mandatów mniej, niż przed wyborami. Jednak partia Ziobry ma tyle samo mandatów, co wcześniej, czyli 18.

Jak twierdzą źródła WP.pl, w tej sytuacji posłowie Suwerennej Polski zastanawiają się, czy nie byłoby korzystniej utworzyć własny klub parlamentarny. Rozmówcy portalu powiedzieli, że rozmowy na ten temat „są zaawansowane”. Ponadto, sprzyjać może temu narastająca rzekomo w obozie Zjednoczonej Prawicy atmosfera wzajemnego obwiniania się za porażkę wyborcza z obozem prounijnej, centrolewicowej opozycji.

„Poważnie rozmawiamy na temat powołania własnego klubu. Wyborcza porażka Zjednoczonej Prawicy to początek bitwy o to, jak ma w ogóle ma wyglądać przyszłość prawicy w Polsce. Nie wyobrażam sobie, żeby miała ona twarz Mateusza Morawieckiego. W tym wyścigu na pewno weźmie udział Konfederacja” – powiedział nieoficjalnie współpracownik Ziobry, cytowany przez WP.pl.

Inny polityk Suwerennej Polski zaznacza, że decyzji jeszcze nie ma, ale „jeśli do rozłamu dojdzie, to od początku kadencji”, a nie np. po przyszłorocznych wyborach do parlamentu Europejskiego. Dodaje, że „ziobryści” nie wyobrażają sobie dalszej współpracy z Mateuszem Morawieckim, który jest dla nich symbolem wyborczej porażki. Inny polityk SP przyznaje zarazem, że ewentualne zerwanie z PiS będzie drogą w jedną stronę. Przekonuje jednak, że Suwerenna Polska lepiej rozumie oczekiwania prawicowych wyborców niż „dwór” Morawieckiego.

Ponadto, według informacji WP, „stronnicy Ziobry o wspólnej politycznej przyszłości zamierzają rozmawiać również z ludźmi Beaty Szydło”. Z kolei politycy PiS pytani o możliwy rozłam potwierdzają, że to realna opcja, choć w samej partii Jarosława Kaczyńskiego nie jest to główny temat.

Doniesienia WP potwierdza radio RMF FM. Jak informuje, „podział to pomysł ekipy Zbigniewa Ziobry”, gdyż nie ma ona już potrzeby pozostawiania w zjednoczeniu z PiS, a własny klub pomógłby w promocji. Ponadto, Suwerenna Polska miałaby dzięki temu szanse na własnego wicemarszałka oraz przedstawicieli w sejmowych komisjach.

„Paradoksalnie secesja Zbigniewa Ziobry mogłaby być korzystna dla Jarosława Kaczyńskiego” – komentuje RMF FM. Argumentuje, że przede wszystkim „pozbyłby się z klubu polityków, co do których ma umiarkowany szacunek”, jednocześnie pozostając największym klubem w Sejmie.

wp.pl / rmf24.pl / Kresy.pl