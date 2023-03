Marsz w obronie św. Jana Pawła II w Nowym Targu [+VIDEO]

Podczas wojny na Ukrainie doszło do użycia amunicji chińskiej produkcji - podała w sobotę agencja Kyodo, powołując się na źródła rządowe w Waszyngtonie. Amerykanie podejrzewają, że tej amunicji użyły rosyjskie wojska, lecz - jak wskazują - nie posiadają na to dowodów.

To, czy amunicja została dostarczona bezpośrednio przez Chiny, pozostaje niejasne - podaje agencja Kyodo. Medium powołuje się na rządowe źródła w Waszyngtonie. Informacje agencji wskazują, że Waszyngton jest gotowy do podjęcia działań, jeśli zostanie zweryfikowane, że to Pekin dokonał dostaw. Nie podano informacji, jakiego rodzaju jest to amunicja. Na jej pochodzenie ma jednak wskazywać specyfika konstrukcji. Amerykanie podejrzewają, że tej amunicji użyły rosyjskie wojska, lecz - jak wskazują - nie posiadają na to dowodów.

USA przekazały już informacje o chińskiej amunicji niektórym ze swoich sojuszników.