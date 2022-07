Macron zapowiedział przekazanie sześciu haubic Caesar Ukrainie

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział przekazanie na Ukrainę 6 kolejnych kołowych 155-mm haubic samobieżnych Caesar.

Ukraina otrzyma dodatkową artylerię z Francji. Prezydent Francji zapowiedział w czwartek na swoim koncie na Twitterze, że jego kraj przekaże na Ukrainę 6 kolejnych kołowych 155-mm haubic samobieżnych Caesar.

„W NATO jednogłośnie zdecydowaliśmy, podobnie jak kilka dni temu na Radzie Europejskiej i G7, o zwiększeniu naszego wsparcia gospodarczego, humanitarnego i wojskowego dla Ukrainy. Sojusznicy biorą na siebie swoje obowiązki. Francja szybko dostarczy sprzęt potrzebny Ukrainie do obrony, w tym 6 kolejnych haubic Cezar i znaczną liczbę pojazdów opancerzonych” – napisał francuski przywódca, dodając, że Francja i sojusznicy „są i będą” na Ukrainie.

France will deliver swiftly equipment Ukraine needs to defend itself, including 6 more Caesar howitzers and a significant number of armoured vehicles. France, the allies and European partners are and will be there.

