Łukaszenko do polskich władz: Nie zobaczycie nas na kolanach

„Wzywamy Litwę i Polskę do zaprzestania konfrontacyjnej retoryki i powrotu do dialogu” – powiedział prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko, rozmawiając z pracownikami i budowniczymi białoruskiej elektrowni jądrowej – poinformowała w sobotę Biełta.

Jak poinformowała w sobotę agencja prasowa Biełta, podczas otwarcia elektrowni jądrowej w Ostrowcu, prezydent Aleksandr Łukasznko wzywał Litwę i Polskę do „zaprzestania konfrontacyjnej retoryki i powrotu do dialogu”.

„Chcę jeszcze raz zwrócić się do [litewskich przywódców] z tego miejsca – białoruskiej elektrowni atomowej: żyjmy spokojnie. Pracujmy razem. Byliśmy kiedyś częścią tego samego państwa, żyliśmy normalnie wtedy i później. Ale zdecydowaliście się wtrącać się w nasze sprawy. Cóż, jeśli zdadzą sobie sprawę, że popełnili błąd, to powinni przestać się wtrącać. Pracujmy razem: Wy zajmiecie się swoimi sprawami, my naszymi. Wytwarzajmy prąd, sprzedawajmy, wymieniajmy prąd” – powiedział białoruski lider . „Żyjmy spokojnie! Jesteśmy sąsiadami i nie możemy wybierać sąsiadów”.

Aleksandr Łukaszenko zaznaczył, że Białoruś nie złożyła żadnych skarg, co do elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie. Ponadto po jej zamknięciu kraj zaprosił litewskich specjalistów do pracy w Białorusi. Zdaniem Łukaszenki pod naciskiem zewnętrznym Litwa zaczęła zdecydowanie sprzeciwiać się budowie elektrowni atomowej w Ostrowcu. „Unia Europejska zachęciła Litwę do jej krytykowania, do wszczynania wszelkiego rodzaju alarmów”. Dlaczego oni to robią? Ponieważ jesteśmy dzisiaj konkurentami, konkurentami krajów zachodnich. Oni nie potrzebują tej elektrowni, nie potrzebują pokojowej Białorusi” – przekonywał.

„Prawdopodobnie już zrozumieliście, czego chcą po dwóch miesiącach niepokojów w Mińsku. Widzimy, że „rządów” Białorusi utworzonych za granicą jest pięć razy więcej niż bloków energetycznych. Stamtąd „zarządzają” nami. Często ich ostrzegam, że będziemy reagować i nasza reakcja będzie ostra” – powiedział białoruski przywódca.

Aleksandr Łukaszenko podkreślił, że Białoruś zbudowała elektrownię jądrową zgodnie z decyzją podjętą w interesie narodowym oraz podkreślił, że elektrownia jest bezpieczna, co potwierdzili także międzynarodowi eksperci.

„Ja też chcę zwrócić się do Polski. Nie odniesiecie sukcesu. Nie zobaczycie nas na kolanach. Odpowiemy. Powiedziałem już: nawet jeśli zostaniemy sami, otoczeni, będziemy walczyć. Myślę, że to zrozumieli” – dodał . „Pracujmy razem, jesteśmy gotowi do otwartej współpracy”.

W sobotę odbyła się ceremonia oficjalnego otwarcia elektrowni atomowej w Ostrowcu. „Białoruś staje się potęgą nuklearną” – zadeklarował Alaksandr Łukaszenka.