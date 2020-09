Łukasz Szumowski jest zarażony koronawirusem

Jak ustalił portal Onet, były minister zdrowia Łukasz Szumowski jest zakażony koronawirusem. Wśród zarażonych jest również kilku członków jego rodziny.

Informacja nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, jednak dziennikarze zweryfikowali ją w kilku źródłach w rządzie, środowisku medycznym oraz wśród znajomych Szumowskiego. Z samym Szumowskim nie udało się skontaktować.

Pod koniec sierpnia „Super Express” opublikował zdjęcia Szumowskiego zrobione na jachcie w Morro Jable na Fuerteventurze, należącej do Hiszpanii wyspie. Gazeta zarzuciła politykowi hipokryzję, wskazując, że jako minister zdrowia sam odradzał Polakom podróży za granicę ze względu na pandemię koronawirusa.

Do zakażenia nie doszło jednak w Hiszpanii – po powrocie minister poddał się testom, których wynik był negatywny.

W jednym z niedawnych wywiadów Szumowski przedstawił swoje prywatne obawy związane z pandemią. „Co zrobić, żeby rodzice, z którymi mieszkamy w jednym domu, nie zachorowali, bo mama ma białaczkę, tata ma 86 lat, a ja chodzę tu codziennie do pracy” – powiedział w rozmowie z Krzysztofem Skórzyńskim dla TVN24.

„Próbuję ich separować, ale to się do końca nie da. Mieszkamy razem. A pytanie, co zrobić, jeżeli to będzie trwało rok… To jest przerażająca wizja. Ale trzeba się nad tym zastanawiać już dziś. Być może my to przechorujemy i będziemy mieli odporność, wtedy już łatwiej będzie się spotykać” – dodał.

W poniedziałkowym komunikacje Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ostatniej doby zarejestrowano 1306 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Resort potwierdził informację o 15 zgonach osób w ieku od 33 do 90 lat.

Łącznie w Polsce dotychczas koronawirusem zaraziło się 88 636 osób, z czego 2 447 zmarło. W tej chwili z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 2 305 osób, a 130 jest pod respiratorem.

Ostatniej doby wyzdrowiało 516 chorych na COVID-19, a od początku pandemii 68 tys. 420 osób, u których potwierdzono zakażenie. Kwarantanną objętych jest 136 tys. 128 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym – 16 tys. 647 osób.

Kresy.pl / onet.pl