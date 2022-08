Litwa kupi polską amunicję krążącą Warmate, aby przekazać ją Ukrainie

Osiągnięto porozumienie z polską firmą w sprawie zakupu systemu amunicji krążącej Warmate. Te drony kamikaze zostaną zakupione dla Ukrainy – poinformowało w piątek litewskie Ministerstwo Obrony Narodowej.

Litewski wiceminister Vilius Semeška uzgodnił zakup z przedstawicielami polskiej firmy WB Group. Drony nabyte zostaną z pieniędzy zebranych przez obywateli Litwy, a w transakcji pośredniczyć będzie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Resort obrony narodowej poinformował, że zakupione zostaną dwa kompletne zestawy składające się z systemu startowego i 37 sztuk amunicji krążącej.

Part of the funds collected by #LegionOfBoom (1,000,000 euros) will be transferred to 🇱🇹 Ministry of National Defense and will be used for the purchase of 37 kamikaze drones from 🇵🇱 and then sent to 🇺🇦. Thank you everyone, who made donations! #StandWithUkraine pic.twitter.com/9Fxx7pj8rH

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) August 26, 2022