Litewski rząd chce przyciągnąć firmy i pracowników z Białorusi

Jak podaje serwis Wilnoteka, litewski rząd zatwierdził projekty ustaw określające dogodniejsze warunki przenoszenia pracowników firm z krajów trzecich i członków ich rodzin. Dotyczy to głównie białoruskich firm zainteresowanych inwestowaniem na Litwie i samych Białorusinów.

Według danych litewskiego Ministerstwa Gospodarki i Innowacyjności ponad 100 białoruskich firm jest zainteresowanych przeniesieniem swej działalności na Litwę, przy czym kilkadziesiąt takich podmiotów już to zrobiło, bądź jest w trakcie tego procesu. Litewska agencja rozwoju inwestycji zagranicznych Investuok Lietuvoje podaje, że obecnie blisko 80 firm z Białorusi rozpoczęło już procesy relokacyjne lub rozważa przeniesienie swojej działalności na Litwę.

Minister gospodarki Republiki Litewskiej, Aušrinė Armonaitė powiedziała, że skoro państwo chce wzmocnić konkurencyjność i przyciągnąć więcej „międzynarodowych inwestycji i talentów”, to musi zaoferować im atrakcyjne warunki. Zaznaczyła,że dotyczy to m.in. wygodnego transferu „pracowników i członków ich rodzin na Litwę”. Armonaitė powiedziała też, że liczy na to, iż „z tej okazji skorzystają również nasi białoruscy sąsiedzi, aby bezpiecznie kontynuować swoją działalność na Litwie”.

Wilnoteka informuje, że zatwierdzone przez litewski rząd zmiany legislacyjne przewidują, że wszyscy przenoszeni pracownicy będą mogli ubiegać się o pozwolenie na pobyt na Litwie, zaś urzędy zatrudnienia nie będą oceniały ani ich kwalifikacji ani doświadczenia zawodowego. Ponadto, członkowie rodzin przenoszonych pracowników również nie będą poddawani ocenie, czy odpowiadają na potrzeby litewskiego rynku pracy. Będą mieli prawo do pracy na Litwie i otrzymają pozwolenie na pobyt.

Zmiany w litewskich przepisach będą dotyczyły firm, które zobowiążą się do zainwestowania co najmniej 1,45 mln euro i stworzenia co najmniej 20 miejsc pracy. Inwestor będzie jednak zobowiązany do wypłacenia pracownikom wynagrodzenia w wysokości co najmniej 1,5 średniego uposażenia obowiązującego w miejscu danej inwestycji. Ma to zapobiec ewentualnym nadużyciom.

Litewski parlament ma zająć się projektami ustaw jeszcze podczas sesji wiosennej. Jeśli zostaną przyjęte, co jest bardzo prawdopodobne, nowe przepisy wejdą w życie już 1 czerwca br.

Od sierpnia ubiegłego roku, gdy po wyborach prezydenckich na Białorusi zaczęły się masowe protesty, wiele białoruskich firm przeniosło się na Litwę. Wśród nich jest m.in. firma Epam Systems, czyli twórca popularnej gry World of Tanks – Wargaming.

